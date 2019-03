न्यूजीलैंड हमलाः मस्जिद के बाहर गार्ड बनकर खड़ा हुआ ब्रिटेन का यह शख्स, लिखा- आप मेरे दोस्त हैं

नई दिल्लीः न्यूजीलैंड में दो मस्जिदों पर हुए आतंकी हमले के जहां एक तरफ दुनिया भर में इसकी आलोचना हो रही है तो वहीं मैनचेस्टर के एक शख्स ने मुस्लिम समुदाय के प्रति अपना समर्थन दिखाया है. जिसके बाद से ही शख्स की फोटो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है. दरअसल, यह फोटो मैनचेस्टर की एक मस्जिद की बाहर की है, जिसमें एक शख्स मस्जिद के बाहर खड़ा है और उसने अपने हाथ में एक प्लाकार्ड पकड़ रखा है. जिसमें लिखा है कि 'आप सभी मेरे दोस्त हैं. जब आप यहां प्रार्थना करने में व्यस्त होंगे, मैं आप सभी के लिए यहां नजर रखूंगा.'

फोटो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर शख्स की काफी तारीफ हो रही है. फोटो देखने के बाद कई लोगों ने शख्स की पहचान जानने की कोशिश की, जिसके बाद शख्स की बेटी ने सोशल मीडिया पर उनकी पहचान बताते हुए कहा कि 'प्रिय दुनिया, यह मेरे पिता जी @AndrewGraystone हैं और मुझे हर तरह से उनकी बेटी होने पर गर्व है.' वहीं लोगों ने जब एन्ड्रयू की पहचान जानने के लिए उनके बारे में सवाल किए तो रूथ ने उन सभी के प्रश्नों के उत्तर भी दिए.

बता दें वायरल तस्वीर में एंड्रयू एक मस्जिद के बाहर खड़े हैं, उनके ऐसा करने के पीछे की वजह पर उनका कहना है कि 'मैंने मस्जिद के बाहर खड़े होने का फैसला इसलिए लिया, क्योंकि मैं उन्हें बताना चाहता था कि हम दोस्ती के साथ हैं. न कि हिंसा और नफरत के साथ. लोग ऊपर जाते हुए मेरी तरफ देख रहे थे और प्लाकार्ड में लिखे शब्द पढ़ रहे थे. पहले तो उन्हें लगा कि यह किसी तरह का प्रोटेस्ट है, लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि यह उनके लिए मेरा समर्थन है. जिसे देखने के बाद वह मुस्कुराते हुए मस्जिद के अंदर चले गए.'

this guy is stood outside a mosque in ends, may allah shower him with blessings pic.twitter.com/3s5pFhAo0V — (@nemomcr) March 15, 2019

Dear world. This is my Dad @AndrewGraystone and I am SO proud, in every way, to be his daughter! pic.twitter.com/N0YZx45MpS — Ruth Kyle (@RuthieKyle) March 15, 2019

this man is too precious, i’m happy to know that there’s still some good in the world https://t.co/tT9sU8XIDH — tatiana 37 (@spidersragnarok) March 17, 2019

this straight up made me bawl my eyes out https://t.co/XsD7S6oZPO — ghostgirl (@decryptingsarah) March 17, 2019

Let's pray together for making this world a better place to live and a place where we can walk with our heads up without fear.... https://t.co/QkYkkPcsQP — Chelssa (@ChelssaJames) March 17, 2019

बता दें 15 मार्च को न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च शहर की दो मस्जिदों पर हुए हमले में 50 लोगों की मौत हो गई थी. वहीं 36 लोग इस आतंकी हमले में मारे गए थे. जिसके बाद दुनियाभर में इस हमले की भारी आलोचना हुई. बता दें हमले में एक बंदूकधारी व्यक्ति ने मस्जिद में घुसकर वहां मौजूद लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया था, जिसमें मस्जिद में मौजूद 50 लोगों की मौत हो गई.