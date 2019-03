पहले नहीं देखा होगा कभी ऐसा विज्ञापन, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह जबरदस्त VIDEO

नई दिल्लीः यूं तो आपने कई एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे, लेकिन आज जिस एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं वह थोड़ा खास है. क्योंकि यह एडवर्टाइजमेंट पूरे 606 टेक और करीब 42 करोड़ में बना है. खास बात यह है कि इस एडवर्टाइजमेंट में कुछ भी कम्प्यूटराइज्ड या ग्राफिक्स के बूते पर नहीं किया गया है, बल्कि यह तो कार के कुछ कुछ हिस्सों से बना है, जिसे होंडा ने बड़े ही सटीक रूप में बनाया है. कंपनी के मुताबिक करीब 2 मिनट के इस विज्ञापन को बनाने में करीब 606 टेक लगे हैं, वहीं इसे पूरी तरह से कार के कुछ हिस्सों के साथ बनाया गया है और विज्ञापन में किसी भी तरह के ग्राफिक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है.

बता दें होंडा की हाईब्रिड एकार्ड कार के विज्ञापन को कबीर बेदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें उन्होंने होंडा की इस कार की काफी तारीफ की है. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि 'दुनिया का अब तक का सबसे मंहगा विज्ञापन, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विज्ञापन के विजेता. इस विज्ञापन को बनाने में 606 टेक लगे. 2 मिनट के इस एडवर्टाइजमेंट को बनाने में 6.2 मिलियन डॉलर की राशि लगी है. सब कुछ असली है. इस एडवर्टाइज में कुछ भी ग्राफिकल या कम्प्यूटराइज नहीं है. कार के कुछ हिस्सों से बना यह विज्ञापन वाकई अद्भुत है.'

World's most costly commercial. Winner of Best Ad of the World. It took 606 takes to get it right. Cost was 6.2 million dollar for the two-minute commercial! Everything is real with no graphics, amazing precision, made from parts of a car being advertised #Ads #Advertising #Brilliant pic.twitter.com/bPlShPPRYv

— KABIR BEDI (@iKabirBedi) March 29, 2019