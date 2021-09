Viral Video: ड्राइवर की अक्लमंदी से टला गंभीर हादसा, हाईवे पर हो जाता खून ही खून

नई दिल्ली: कई बार हाईवे पर की गई जरा सी गलती भी जान के लिए बहुत भारी साबित हो जाती है. आपने ऐसी कई खबरें पढ़ी-सुनी होंगी, जिनमें ड्राइवर की छोटी सी गलती से गंभीर हादसे (Accident News) हो जाते हैं. सोशल मीडिया (Social Media) पर हाईवे का एक वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें अगर ड्राइवर तुरंत अक्ल न लगाता तो काफी स्थिति काफी गंभीर हो सकती थी.

सोशल मीडिया (Social Media) साइट ट्विटर (Twitter) पर किसी हाईवे का वीडियो वायरल (Highway Viral Vidieio) हो रहा है. यह वीडियो अमेरिका (America) का बताया जा रहा है. इसमें हाईवे पर गाड़ियां तेज रफ्तार में भागी जा रही हैं और कुछ गाड़ियां किसी वजह से वहीं बीच में रुकी हुई हैं. तभी तेज रफ्तार में दौड़ता हुआ एक ट्रक उधर से गुजरता है, जहां गाड़ियां ठहरी हुई थीं (Truck Car Accident).

ALWAYS BE CAREFUL ‼️

The accident was avoided by driver's ability to offer a rapid and proper response.

Please, be always careful since not every driver is responsible while on the road!

