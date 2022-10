Zee News Select: ट्रेंडिंग की 10 बड़ी खबरें, सिर्फ एक क्लिक में यहां पढ़ें | 15 October 2022

1. पति का अफेयर जिस महिला से था, उसी के हसबैंड संग भाग गई पत्नी और फिर... Click here to read full story

Viral Relationship: यह अनोखी कहानी सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोग प्रतिक्रिया देने लगे. खास बात यह कि पूरी कहानी खुद उस महिला ने लोगों को बताई जिसका पति पहले दूसरी महिला के साथ रिलेशनशिप में था. इसके बाद यह महिला भी उसके पति के प्यार में पड़ गई.

2. शादी के स्टेज पर दोस्तों में सच में लगा दी आग, लपटों के बीच खड़े रहे दूल्हा-दुल्हन Click here to read full story

Wedding Video: जैसे ही आग लगाई जाती है वहां मेहमान भी खड़े हुए और ताली बजाने लगे. यह आग सिर्फ फोटोशूट कराने के लिए लगाई गई थी लेकिन इसे देखकर सोशल मीडिया पर कई यूजर डर गए. इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है.

3. विमान में पायलट की सीट पर नजर आया बच्चा, वीडियो देख अधिकारियों ने दिया ये आदेश Click here to read full story

Pilot in Plane: इसका एक वीडियो भी सामने आया है. यह छोटा बच्चा इस दौरान कॉकपिट में पायलट सीट पर स्टीयरिंग व्हील पकड़े बैठा दिखाई देता है. बताया जा रहा है कि सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन हुआ है क्योंकि पायलट सीट पर इतने छोटे बच्चे को बैठाना अवैध है.

4. फोटो में छिपे कीड़े को ढूंढ निकालने में याद आ जाएगी नानी, 16 सेकेंड का चैलेंज! Click here to read full story

Solve This Riddle: ऑप्टिकल इल्यूजन्स को सॉल्व करना लोगों को खूब पसंद होता है. ऐसा ही एक मजेदार लेकिन मुश्किल इल्यूजन (Optical Illusion) लोगों को अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर रहा है. इस फोटो में आपको छिपा हुआ कीड़ा खोजना है.

5.Trending: 10वीं में 45% लाने वाले IAS ने बताया ऐसा लाइफ लेसन, देख लोग बोले- वाह दिल जीत लिया! Click here to read full story

Tweet Of IAS: आईएएस अवनीश शरण की स्टोरी कई लोगों के लिए काफी इंस्पायरिंग (Inspiring) है. ऐसे में कई लोग उन्हें अपना आइडल भी मानते हैं. हाल ही में उनका एक मोटिवेशनल (Motivational) ट्वीट खूब वायरल हो रहा है.

6. इस देश में बिका सबसे दुर्लभ और गुलाबी हीरा, कीमत इतनी लगी कि चौंक जाएंगे आप Click here to read full story

Diamond Bid: हांगकांग के सूथबे की तरफ से इस हीरे को नीलाम किया गया. नीलामी में बिकने वाले इस हीरे ने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए नीलामी में प्रति कैरेट सबसे अधिक कीमत का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया.

7. शादी से पहले ही दुल्हन ने किया कुछ ऐसा, दूल्हे ने तुरंत गोद में पकड़ा और फिर... Click here to read full story

Bride Groom Video: सोशल मीडिया पर शादी के कई वीडियोज वायरल (Viral) होते रहते हैं. लेकिन यकीनन आपने ऐसा वीडियो कभी नहीं देखा होगा जिसमें दूल्हा दुल्हन (Bride) को गोदी में उठाकर कुछ ऐसा करने लगता है...

8. संसद में बोलते-बोलते ऐसा क्या हुआ, MP ने हथौड़े से अपना मोबाइल फोड़ दिया Click here to read full story

MP Of Turkey: तुर्की में अगले साल आम चुनाव होने हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की की संसद में एक ऐसा कानून आ रहा है जिसमें गलत सूचना के आरोप में तीन साल तक जेल में डाला जा सकता है. विपक्षी सांसद इस कानून का विरोध कर रहे हैं.

9. बस में बैठा यात्री अचानक चिल्लाने लगा- बचाओ मैं किडनैप हो गया, और फिर... Click here to read full story

Fake Kidnapping: जब बीच में बस नहीं रुकी तो शख्स दरवाजा खोलने को कहने लगा. ड्राइवर ने कहा कि बस आगे स्टॉप पर रुकेगी. इस पर दोनों के बीच बीच बहस शुरू हो गई और बात गाली गलौज तक पहुंच गई.

10. फ्लाइट के खाने में पैसेंजर को मिला कॉकरोच, तस्वीर देख भड़क गए लोग Click here to read full story

Viral Photo: विस्तारा एयरलाइंस के एक पैसेंजर को सफर के दौरान खाने में कॉकरोच मिल गया. यात्री ने तुरंत इसकी शिकायत की है. यात्री की शिकायत पर विस्तारा ने तुरंत प्रतिक्रिया भी दी है.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर