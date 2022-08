Pakistan News: पाकिस्तान में आर्मी चीफ पर भारी साबित हुआ प्राइवेट अस्पताल, दोस्त का शव सौंपने से कर दिया इनकार; वजह जानकर हो जाएंगे शॉक्ड

Olympic Manzoor Hussain: प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी से केवल भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी पाकिस्तान (Pakistan) के लोग भी परेशान हैं. पाकिस्तान में ओलंपिक खिलाड़ी रहे देश की हॉकी टीम के पूर्व कप्तान मंजूर हुसैन (Manzoor Hussain Junior) का हार्ट अटैक से निधन हो गया. लेकिन बकाया न चुका पाने पर अस्पताल प्रबंधन ने कई घंटों तक परिवार वालों को शव सौंपने से इनकार कर दिया. मंजूर हुसैन कोई सामान्य खिलाड़ी नहीं बल्कि मौजूदा आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के निजी दोस्त भी थे.

कमर जावेद बाजवा ने जताया शोक

पाकिस्तान आर्मी के पीआर सेल ISPR ने ट्वीट करके कहा, 'आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ( Qamar Javed Bajwa) ने हॉकी लीजेंड और निजी दोस्त मंजूर हुसैन की मौत पर गहरा दुख जताया है. अल्लाह उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार वालों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे. आमीन.'

General Qamar Javed Bajwa, COAS is deeply grieved on the sad demise of hockey legend and a personal friend Olympian Manzoor Hussain, Junior. “May Allah bless his soul & give strength to the bereaved family to bear this irreparable loss, Ameen.” COAS.

