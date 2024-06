हिमालय के ऊपर कड़की रंगीन बिजली! NASA ने शेयर किया फोटो, आखिर यह है क्या?

Gigantic Jets Over Himalayas: पिछले सप्ताह, हिमालय के ऊपर एक दुर्लभ नजारा दिखा. हल्के बैंगनी और लाल रंग के विशालकाय जेट्स आसमान की ओर जा रहे थे. ऐसा लग रहा था मानो धरती से कोई लहर फूट पड़ी हो जो आसमान तक जा पहुंची. NASA के Astronomy Picture Of the Day पर यह फोटो 19 जून को अपलोड की गई. अमेरिकी स्पेस एजेंसी के मुताबिक, चीन और भूटान में हिमालय के ऊपर यह नजारा दिखा.

चार बड़े-बड़े जेट कुछ ही मिनटों के भीतर अजीब तरह की बिजली दिखाते हुए कड़के. यह बादल-से-बादल और बादल-से-जमीन वाली बिजली से काफी अलग है. बिजली का ऐसा डिस्चार्ज केवल 21वीं सदी में दर्ज किया गया है. NASA के मुताबिक, यह डिस्चार्ज कुछ गरज के साथ आने वाले तूफानों और पृथ्वी के आयनमंडल के बीच होता है.

आमतौर पर जो बिजली कड़कती है, इन विशालकाय जेट्स में उससे 50 गुना ज्यादा ताकत होती है. weather.com के मुताबिक, ये धरती की सतह से 80 किलोमीटर ऊपर तक जा सकते हैं. इन विशालकाय जेट्स का निचला हिस्सा काफी हद तक बादल से ऊपर की ओर उड़ने वाले नीले जेट जैसा दिखता है, जबकि ऊपरी हिस्सा ऊपरी वायुमंडल के लाल स्प्राइट जैसा दिखता है. नासा के अनुसार, ये जेट पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों के बीच आवेश असंतुलन (charge imbalance) को कम करते हैं.

Yes, but can your thunderstorm do this? Pictured here are gigantic jets shooting up from a thunderstorm last week toward the Himalayan Mountains in China and Bhutan. The composite image captured four long jets that occurred only minutes apart. Gigantic jets, documented only in… pic.twitter.com/anzj7y3phr

