जसप्रीत बुमराह को है नए साल का इंतजार, बताया कैसा रहा 2019

नई दिल्ली: साल 2019 टीम इंडिया के लिए कई उपलब्धियों भरा रहा. टीम इंडिया के प्रमुख पेसर जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) करीब पांच महीने टीम से चोट के कारण बाहर रहे. बुमराह अब फिट होकर टीम में वापसी कर चुके हैं और जनवरी में श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में खेलेंगे. बुमराह ने साल के अंत में ट्वीट कर बताया है उनका साल कैसा रहा. अब वे 2020 को बहुत उम्मीदों से देख रहे हैं.

बुमराह ने अपने ट्वीट में कहा कि साल 2019 उनके लिए उपलब्धियों और कई यादों से भरा रहा. बुमराह इससाल अगस्त में वेस्टइंडीज के दौरे के आखिरी टेस्ट में चोटिल हो गए थे. उन्हें पीठ में तकलीफ थी. इसके बाद से वे दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के भारत दौरे में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं बन सके थे.

साल के आखिरी दिन बुमराह ने अपने ट्वीट में कहा, "2019 मैदान से अंदर और बाहर दोनों जगह उपलब्धियों, सीख, कड़ी मेहनत और यादें बनाने वाला साल रहा. साल के आखिरी दिन मैं इस इंतजार में हूं कि 2020 मेरे लिए क्या लाता है."

2019 has been a year of accomplishments, learning, hard work and making memories, on the field and off it too. And on the last day of the year, I’m looking forward to everything that 2020 has to offer! pic.twitter.com/YishbcuYWO

— Jasprit Bumrah (@Jaspritbumrah93) December 31, 2019