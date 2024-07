बारबाडोस में फंसी है टीम इंडिया, बेरिल तूफान ने और बढ़ाई बेसब्री; जानिए विश्वविजेताओं की कब होगी वतन वापसी

Team India Barbados Weather: बारबाडोस के केंसिंग्टन ओवल स्टेडियम में रचा इतिहास के बाद टीम इंडिया अब स्वदेश लौटने की राह देख रही है. कैरेबियाई देश में तूफान बेरिल का कहर जारी है. बारबाडोस में सोमवार को भी भारतीय क्रिकेट टीम फंसी रही. सोमवार को तेज हवाओं और बारिश के कारण बिजली और पानी की आपूर्ति भी बाधित हो गई. इस कारण खिलाड़ी के साथ-साथ सपोर्ट स्टाफ के सदस्य और भारतीय पत्रकार वहीं फंसे हुए हैं.

अभी तक रवाना नहीं हो पाई टीम इंडिया

शनिवार को बारबाडोस में टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया के सदस्यों को सोमवार को स्थानीय समयानुसार सुबह 11 बजे (भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे) बारबाडोस से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होना था. न्यूयॉर्क से उन्हें दुबई होते हुए भारत के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी थी, लेकिन तूफान के कारण भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य बारबाडोस के होटल हिल्टन में फंसे हुए हैं.

जय शाह भी टीम इंडिया के साथ

बेरिल अटलांटिक से उत्पन्न हुआ एक कैटेगरी 4 का तूफान है. बीसीसीआई सचिव जय शाह भी टीम के साथ होटल में हैं और वह भारतीय टीम के सदस्यों और उनके परिवारों को वापस लाने के प्रयासों की निगरानी कर रहे हैं. तूफान बेरिल के कारण बारबाडोस में हवाई अड्डा बंद कर दिया गया है.

#WATCH | Barbados: Electricity and water supply affected as hurricane hits the country with strong winds and rain.

Team India and media from India stuck in Barbados as all flights cancelled because of curfew. https://t.co/V4GBoCX1vv pic.twitter.com/V79yOFqRFp

