Zee News Select: खेल की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 28 September 2022

1. ICC Ranking: सूर्यकुमार यादव की हुई चांदी, टी20 रैंकिंग में करियर के इस बेहतरीन मुकाम पर पहुंचे

भारतीय बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा बुधवार को जारी टी20 अंतरराष्ट्रीय पुरुष रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में एक बार फिर करियर के सर्वश्रेष्ठ दूसरे स्थान पर पहुंच गए. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी मैच में 36 गेंदों में 69 रनों की मैच विजयी पारी खेलने के बाद सूर्यकुमार के नाम 801 रेटिंग अंक हो गए हैं. उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को दो रेटिंग अंकों से पछाड़ कर दूसरा स्थान हासिल किया.

2. MS Dhoni: Twitter पर छिड़ी बिस्कुट बनाम डॉग की जंग! इस बड़ी वजह से भिड़े धोनी-गंभीर के फैंस

भारत ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में साल 2011 का वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम किया था. फाइनल मैच में गौतम गंभीर और महेंद्र सिंह धोनी ने आतिशी पारियां खेलकर जीत दिलाई थी. अब दोनों ही दिग्गज बल्लेबाजों के फैंस सोशल मीडिया पर भिड़ गए हैं. उनमें गौतम गंभीर के पालतू डॉग और धोनी के बिस्कुट को लेकर तकरार हो गई है. आइए जानते हैं, क्या है पूरा मामला?

3. IND vs SA: पहले टी20 में ये 4 खिलाड़ी बनेंगे मैच विनर, तिरुवनंतपुरम की पिच पर होंगे खतरनाक

तिरुवनंतपुरम में अभी तक भारत ने दो मैच खेले हैं, जिसमें से उसे एक मैच में जीत और एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहली बार इस मैदान पर मुकाबला खेला जाएगा. भारत के 4 खिलाड़ी ऐसे हैं, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मैच में 'सबसे बड़े मैच विनर' साबित होंगे.

4. IND vs SA: 'उसमें रनों की भूख फिर भड़क उठी है', इस भारतीय बल्लेबाज से कांपेंगे दुनियाभर के गेंदबाज!

भारत के पूर्व क्रिकेटर संजय बांगर ने कहा है कि विराट कोहली ने एशिया कप और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया और वह अपने खेल का आनंद ले रहे हैं. कोहली ने संयुक्त अरब अमीरात में एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ अपना पहला टी20 शतक बनाया और इसके बाद हैदराबाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज निर्णायक टी20 में 63 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली.

5. IND vs SA: हार्दिक पांड्या के बाद दीपक हुडा भी टीम इंडिया से बाहर, इन तीन खिलाड़ियों को मिला मौका

भारतीय क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज शुरू होने से ऐन पहले बड़ा झटका लगा. स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडर दीपक हुडा पीठ की चोट के कारण इस दौरे से बाहर हो गए हैं. वह फिलहाल बेंगलुरु में एनसीए में हैं. उनसे पहले स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और पेसर भुवनेश्वर कुमार भी एनसीए पहुंचे हैं.

6. T20 World Cup: टीम इंडिया में टी20 वर्ल्ड कप के लिए होगा बड़ा बदलाव? दीपक हुडा की जगह खेल सकता है ये युवा स्टार

ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने में अब 20 दिन से भी कम बचे हैं. टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले भारत समेत तमाम देशों ने अपनी-अपनी टीम का चयन भी कर लिया है. इस बीच खबर है कि भारतीय टीम में अंतिम समय में बड़ा बदलाव हो सकता है. यह बदलाव दीपक हुडा को लेकर है. चोट के कारण दीपक हुडा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज का भी हिस्सा नहीं बन पाएंगे.

7. MS Dhoni: एमएस धोनी की वजह से खत्म हुआ करियर? इरफान पठान ने रखी अपने मन की बात

भारत से सबसे सफल कप्तानों में शुमार महेंद्र सिंह धोनी भले ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन उनका फैन बेस कम नहीं हुआ है. वह आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी संभालते हैं. धोनी ने अपने करियर में कई खिलाड़ियों को मौके दिए लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी इरफान पठान जैसे स्टार का करियर खत्म करने के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं. इस बीच इरफान ने ऐसे ही एक ट्वीट पर अपनी राय रखी.

8. IND vs SA: केरल में बारिश करेगी परेशान? कैसा रहने वाला है भारत-अफ्रीका के बीच पहले टी20 मैच में मौसम?

भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज खेलेगी. सीरीज का आगाज आज यानी 28 सितंबर से होना है. पहला टी20 मुकाबला केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा. इस बीच जानते हैं कि आखिर तिरुवनंतपुरम में मौसम कैसा रहने वाला है.

9. Pakistan Cricket: पाकिस्तान के इस स्टार क्रिकेटर ने पैरों से उठाया अपने ही देश का झंडा, Video वायरल

किसी भी देश का झंडा, उसके नागरिकों की शान होता है जिसे हर हाल में सम्मान दिया जाना चाहिए. यह बात शायद पाकिस्तान के क्रिकेटर भूल गए और एक बड़ी गलती कर बैठे. पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने अपने पैरों से देश का झंडा उठाने की कोशिश की. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और रिजवान को ट्रोल किया जा रहा है.

10. Hardik Pandya: पाकिस्तान का दिग्गज भी हुआ हार्दिक पांड्या का फैन, अपनी ही टीम को बता दिया 'कमजोर'

स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के फैन यूं तो दुनियाभर में हैं, लेकिन अब इस लिस्ट में पाकिस्तान के दिग्गज और पूर्व कप्तान भी शामिल हो गए हैं. पाकिस्तान के लिए 500 से ज्यादा मैच खेलने वाले शाहिद अफरीदी ने कहा है कि उनकी मौजूदा टीम में हार्दिक पांड्या जैसे फिनिशर की कमी है. हार्दिक पिछले कुछ वक्त से दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं.