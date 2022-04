Spy Cameras: आपके चश्मे में फिट होगा ये कैमरा! हर किसी पर रखेगा नजर, नहीं होने देगा कानों-कान खबर

Mini Spy Cameras Available on Flipkart at Low Cost: आम तौर पर स्पाई कैमरे (Spy Cameras) को किसी के जासूसी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. घर पर, दफ्तर में या फिर किसी और जगह, अगर आप किसी का पर्दाफाश करना चाहते हैं या फिर किसी की बातों को चुपके-से सुनना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए कुछ ऐसे स्पाई कैमरे के ऑप्शन हैं, जिन्हें आप आसानी से ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स से खरीद सकते हैं. इन्हें जब आप इस्तेमाल करेंगे, तो किसी को कानों-कान खबर भी नहीं होगी. आइए इन मिनी स्पाई कैमरों (Mini Spy Cameras) के बारे में जानते हैं..

आपके चश्मे में फिट हो जाएगा ये स्पाई कैमरा

हम यहां OJXTZF Hidden Camera Eyeglasses की बात कर रहे हैं जिसे आप फ्लिपकार्ट (Flipkart) से खरीद सकते हैं. ये स्पाई कैमरा बेहद छोटा है और इसे आप अपने चश्मों में फिट कर सकते हैं और किसी को इस बारे में पता भी नहीं चलेगा. 720 पिक्सल में एचडी रिकॉर्डिंग करने वाला यह मिनी स्पाई कैमरे 32GB तक के स्टोरेज वाले मेमोरी कार्ड को सपोर्ट करता है और इसमें आपको 1,080 पिक्सल का एचडी कैमरा मिलेगा. इस रिचार्जेबल स्पाई कैमरे को आप एक बार में 45 मिनट से एक घंटे तक यूज कर सकते हैं.

2,599 रुपये की कीमत वाले इस स्पाई कैमरा को 50% के डिस्काउंट के बाद 1,289 रुपये में खरीदा जा सकता है.

पेन कैमरा भी है बहुत काम का!

इस स्पाई कैमरे के बारे में आपने काफी सुना होगा और कई फिल्मों में भी देखा होगा. एक पेन में फिट इस हिडन स्पाई कैमरे को भी आप फ्लिपकार्ट (Flipkart) से सस्ते में खरीद सकते हैं. OJXTZF 4K Pen Camera भी 1,080 पिक्सल रेसोल्यूशन में फुल एचडी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग करता है और इसे आप पेन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसे एक बार चार्ज करके आप 150 मिनट तक लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं और ये 40 ग्राम को होता है.

इस गजब के स्पाई पेन कैमरे को फ्लिपकार्ट से 2,899 रुपये की जगह 1,799 रुपये में लिया जा सकता है.

आपके अंगूठे से भी छोटा है ये स्पाई कैमरा

OJXTZF Mini Hidden Camera आपके अंगूठे से भी छोटा है और इसे 1,999 रुपये की जगह फ्लिपकार्ट (Flipkart) से 799 रुपये में खरीदा जा सकता है. आपको बता दें कि 2.33cm के इस बेहद छोटे कैमरे को आप कहीं भी फिट कर सकते हैं. आपको बता दें कि इस मिनी कैमरे से आप 1,080 पिक्सल में एचडी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और ये इंफ्रारेड नाइट विजन के साथ आता है. 25 मिनट में फुल चार्ज होने वाले इस स्पाई कैमरे को आप एक बार में एक घंटे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.

इस तरह के आउट भी कई सारे स्पाई कैमरे आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे जिनसे आप दूसरों लोगों की जासूसी कर सकते हैं और उन्हें या किसी और को भी पता नहीं चलेगा.