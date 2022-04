बात करते हुए अचानक बम की तरह फटा OnePlus का Smartphone, गुस्साया शख्स तो कंपनी ने दिया यह जवाब

नई दिल्ली. सोशल मीडिया पर एक और घटना सामने आई है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि OnePlus Nord 2 यूनिट कथित तौर पर एक फोन कॉल के दौरान फट गया, जिससे यूजर घायल हो गया. '@lakshayvrm' के एक ट्विटर पोस्ट के अनुसार, विस्फोट के बाद स्मार्टफोन के कुछ हिस्सों के "चिपकने" के बाद वनप्लस नॉर्ड 2 यूनिट ने उनके भाई की हथेली और चेहरे को क्षतिग्रस्त कर दिया. ट्विटर यूजरने बताया कि यह घटना तब हुई जब उसका भाई (मालिक) नॉर्ड 2 से कॉल पर बात कर रहा था. वनप्लस ने भी ट्विटर पोस्ट का जवाब दिया है और कहा है कि वह मामले की जांच कर रहा है.

@OnePlus_IN Is that your NEVER SETTLE?? This is not a joke! He could have got serious injuries too but luckily he is alive! We just asked for a healthy solution for this, not any compensation or anything else.All I get from you is NO NO NO NO, we can’t do anything pic.twitter.com/RTVUaDln67

— Lakshay Verma (@lakshayvrm) March 31, 2022