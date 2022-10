Zee News Select: टेक की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 7 October 2022

1. Indigo और Go Air हुई फेल! ट्रेन टिकट की कीमत में Flight टिकट बेच रही ये वेबसाइट! धड़ल्ले से हो रही बुकिंग - Click here to read full story

Online Flight Booking: भारत में फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है और अब कुछ ही महीनों में नया साल भी लगने वाला है जिसकी तैयारियां लोगों ने अभी से शुरू कर दी है और लोग दूसरे शहरों में न्यू ईयर मनाने की तैयारी में जुट गए हैं उसके लिए फ्लाइट की टिकट भी बुक की जा रही लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसी वेबसाइट है जो ट्रेन की कीमत में फ्लाइट के टिकट ऑफर कर रही है.

2. Samsung लाया कम कीमत वाला मस्त Smartphone, देखते ही लोग बोले- तारीफ करूं क्या उसकी, जिसने तुम्हें बनाया - Click here to read full story

Samsung Smartphone Under 14K: Samsung ने कम कीमत वाला धमाकेदार स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जो गजब फीचर्स के साथ आता है. डिजाइन देखकर आप भी दीवाने हो जाएंगे. आइए जानते हैं Samsung Galaxy A04s की कीमत (Samsung Galaxy A04s Price In India) और फीचर्स...

3. Airtel 5G Plus चलेगा सिर्फ इन Smartphones में, खरीदने से पहले यहां देखिए पूरी List - Click here to read full story

Airtel 5g Supported Devices: Airtel ने अपनी वेबसाइट पर उन सभी स्मार्टफोन की लिस्ट जारी की है जिनमें Airtel 5G Plus सपोर्ट करेगा. आइए सभी कंपनियों के फोन की लिस्ट देखते हैं...

4. आशिक बनाने आ रहा Nokia का तगड़ी बैटरी वाला Smartphone, डिजाइन देख कहेंगे- जी करे देखता ही रहूं... - Click here to read full story

Nokia Budget Smartphone: Nokia बहुत जल्द भारत में तगड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, जिसके डिजाइन को देखकर आप भी दीवाने हो जाएंगे. आइए जानते हैं Nokia G11 Plus की कीमत और फीचर्स...

5. दिलों पर राज करने आया Nokia का Waterproof 5G फोन, देख आप भी कहेंगे- उफ्फ! किसी की नजर न लगे - Click here to read full story

Nokia 5G Smartphone: Nokia ने दमदार बैटरी और धांसू कैमरे वाला 5G Smartphone लॉन्च किया है, जो पानी में भी खराब नहीं होगा. आइए जानते हैं Nokia X30 5G की कीमत (Nokia X30 5G Price) और फीचर्स...

6. गर्लफ्रेंड की WhatsApp चैट दिखने लगेगी आपके स्मार्टफोन पर, बस करना होगा ये काम - Click here to read full story

WhatsApp: अगर आप अपने पार्टनर की WhatsApp चैट को देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उनका स्मार्टफोन ओपन करने की जरूरत नहीं है. आप इस चैट को अपने ही स्मार्टफोन में इस्तेमाल कर सकते हैं.

7. Smartphone की जगह अब नहीं निकलेगा साबुन और पत्थर, बस शॉपिंग साइट्स पर कर दें ये छोटी सेटिंग - Click here to read full story

Flipkart Tips: फ्लिपकार्ट पर कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें लोगों ने स्मार्टफोन आर्डर किया है लेकिन उसकी जगह पर कभी साबुन निकला है तो कभी पत्थर, हालांकि ऐसे मामले कम ही नजर आते हैं लेकिन फिर भी अब कैसी तरकीब आ गई जिसकी बदौलत आप ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड से खुद को बचा सकता है.

8. धूम मचाने आया OPPO का 12 हजार रुपये वाला धाकड़ Smartphone, देखकर आप भी कहेंगे- कितना झक्कास है... - Click here to read full story

OPPO Budget Friendly Smartphone: OPPO ने अपना सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जो दमदार फीचर्स के साथ आता है. फोन का डिजाइन थोड़ा हटकर है, जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है. आइए जानते हैं OPPO A17 की कीमत (OPPO A17 Price In India) और फीचर्स...

9. Motorola ने लॉन्च किया 11 हजार रुपये से सस्ता Smartphone! दमदार कैमरे के साथ मिलेंगे ये धांसू फीचर्स - Click here to read full story

Latest Smartphone Launch: अगर आप एक नया लेकिन सस्ता स्मार्टफोन खरीदना चाह रहे हैं तो आपको बता दें कि मोटोरोला (Motorola) ने 11 हजार रुपये से सस्ता एक फोन लॉन्च किया है जो कई सारे जबरदस्त फीचर्स के साथ आया है. आइए इस फोन के बारे में सबकुछ जानते हैं..

10. Flipkart Big Dussehra Sale: 150 रुपये से कम में खरीदें Samsung का 24 हजार रुपये का 5G स्मार्टफोन, हाथ से जानें न दें ये गजब का ऑफर - Click here to read full story

Samsung Galaxy F23 5G को आप फ्लिपकार्ट बिग दश्हेरा सेल (Flipkart Big Dussehra Sale) से 150 रुपये से कम में घर लेकर जा सकते हैं जबकि इसकी असली कीमत 24 हजार रुपये के आसपास है. आइए इस शानदार डील के बारे में सबकुछ जानते हैं..

