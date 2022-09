Zee News Select: टेक की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 14 September 2022

1. सामने से निकलते ही On हो जाती हैं ये लाइट्स, कीमत है 300 रुपये से भी कम, आउटडोर में लगाने के लिए हैं बेस्ट - Click here to read full story

Automatic Lights: ऑनलाइन मार्केट में बेहद किफायती कीमत में ऑटोमैटिक लाइट्स को बेचा जा रहा है, ये लाइट्स मोशन सेन्सर्स के साथ आती हैं ऐसे में ये अपने आप ही ऑन हो जाती हैं.

2. Vivo ने चोरी-छिपे लॉन्च किया 13 हजार से सस्ता Smartphone, डिजाइन देख आप भी कहेंगे- चीज बड़ी है मस्त-मस्त - Click here to read full story

Vivo Y22 Price In India: Vivo ने चोरी-छिपे शानदार डिजाइन वाला स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 13 हजार रुपये से कम है. फोन में 5000mAh की तगड़ी बैटरी और 50MP का कैमरा है. आइए जानते हैं Vivo Y22 की कीमत और फीचर्स...

3. 5G सर्विस शुरू होने से पहले भारत में धूम मचाने आया सबसे सस्ता 5G Smartphone; देख आप भी कहेंगे- उफ्फ! नजर न लगे - Click here to read full story

iQOO Z6 Lite 5G Price In India: iQOO ने धमाकेदार फीचर्स से लैस कम कीमत वाला 5जी स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है. जिसमें तगड़ी बैटरी और शानदार कैमरा मिलेगा. आइए जानते हैं फोन की कीमत और फीचर्स...

4. Gmail Tricks: एक बार में डिलीट हो जाएंगे सारे फालतू ईमेल और खाली हो जाएगा स्टोरेज! जानिए कैसे - Click here to read full story

Gmail का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. जीमेल पर काम से मेल्स से ज्यादा फालतू मेल्स आते हैं. जिनको डिलीट करना काफी मुश्किल हो जाता है लेकिन एक फीचर से फालतू मेल्स आते ही डिलीट हो जाएंगे..

5. Wifi के बगल में लगा दें ये छोटा सा डिवाइस, घर के हर कोने में फर्राटेदार स्पीड में चलने लगेगा इंटरनेट - Click here to read full story

Internet Speed: अगर आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है लेकिन इसकी स्पीड जरूरत से काफी कम है तो आज हम आपके लिए ऐसा डिवाइस लेकर आए हैं जो इसकी स्पीड को बूस्ट कर सकता है.

6. Apple Watch 8 के लॉन्च होते ही कम हुई Watch 7 की कीमत! दनादन हो रही बिक्री; खत्म होने वाला है Stock - Click here to read full story

Apple Watch Series 7 Offers: Apple Watch Series 8 लॉन्च होने के बाद Watch Series 7 की कीमत को काफी कम कर दिया गया है. कम कीमत होने के बाद इसकी दनादन बिक्री हो रही है. आइए जानते हैं वॉच के बारे में खास बातें...

7. iPhone Subscription: अब iPhone चलाने के लिए देना पड़ेगा चार्ज! कंपनी मंथली सब्सक्रिप्शन लाने की कर रही तैयारी, जानें किसे होगा इसका फायदा - Click here to read full story

iPhone Monthly Subscription: बाजार में इन दिनों ऐपल के सब्सक्रिप्शन को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं. कुछ लोगों का कहना है कि Apple अपने iPhone 14 सीरीज को लॉन्च करते समय मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान की घोषणा कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. इसका मतलब कंपनी ऐसा कुछ नहीं करेगी. वहीं कुछ सूत्रों का कहना है कि आने वाले कुछ महीनों में मंथली सब्सक्रिप्शन की सुविधा शुरू हो जाएगी.

8. मालामाल बना सकता है YouTube का ये हैक, बस 3 मिनट के वीडियो में करना होता है छोटा सा काम - Click here to read full story

Online Earning: अगर आप घर बैठे कमाई करना चाहते हैं तो youtube आपके लिए तगड़ा कमाई का जरिया बन सकता है, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो हम आपको आज इसके बारे में बताएंगे.

9. Samsung ने की Offers की बरसात! ऐसे Free में पा सकते हैं Galaxy S22 Ultra, जानकर झूम उठेंगे आप - Click here to read full story

Samsung Festive Sale: Samsung की बिग TV फेस्टिवल सेल फिर आ गई है. इस सेल में यूजर्स को Free में Galaxy S22 Ultra मिल सकता है. आइए जानते हैं कैसे...

10. Jio 5G SIM की होम डिलीवरी के लिए फॉलो करें ये प्रोसेस, बेहद आसान है तरीका - Click here to read full story

5G: भारत में 5G सर्विसेज को लेकर लोग काफी एक्साइटेड हैं. यहां जानिए कि आप रिलायंस जियो (Reliance Jio) के 5जी सिम को किस तरह आसानी से अपने घर पर डिलीवर करा सकते हैं..

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर.