इंजीनियरिंग जॉब छोड़कर शख्स चलाने लगा कैब, उसने ज्यादा कमाई का सुनाया ये किस्सा

Girl Wrote Inspiring Story On Twitter: दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोग अपनी बेहतरीन योग्यता के बावजूद कम वेतन के बोझ तले दबे हुए हैं. कोविड-19 महामारी के कारण हुई उथल-पुथल के बाद यह चिंताजनक ट्रेंड और भी बढ़ गई है. इन कठिन परिस्थितियों के जवाब में लोग तेजी से सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं. लोग अपने तरीके से मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन जॉब के भरोसा नहीं बैठे रहना चाहते. इतना ही नहीं, जिस फील्ड में वह काम कर रहे होते हैं, उसे छोड़कर नए काम में एंट्री ले रहे हैं. जहां वह अपने तरीके का सुकुन खोज रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी कुछ ऐसा ही एक किस्सा देखने और पढ़ने को मिला.

इंजीनियरिंग छोड़ कैब चलाने लगा शख्स

एक महिला श्वेता कुकरेजा ने हाल ही में एक दिल छू लेने वाला एक्सपीरियंस शेयर किया, जिसने इस मुद्दे पर प्रकाश डाला कि कैसे एक इंजीनियर ने अपनी जॉब को पीछे छोड़कर कैब ड्राइवर बन गया और अब वह पहले से भी ज्यादा की कमाई कर रहा है. कैब में बैठकर सफर करने के दौरान एक लड़की ने ड्राइवर से बातचीत की और पता चला कि उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है. हालांकि, वह अभी कैब ड्राइविंग कर रहा है. यह फैसला उन्होंने अपनी पिछली कॉर्पोरेट सिचुएशन को देखते हुए लिया था, क्योंकि तुलनात्मक रूप से ड्राइविंग बेहतर कमाई की वजह थी.

I was in a cab yesterday and that driver was an engineer.

He said he earns more from the cab driving than his corporate job at Qualcomm.

— Shweta Kukreja (@ShwetaKukreja_) August 6, 2023