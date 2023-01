Yoga For Winter: ठंड का रामबाण इलाज हैं ये योगासन, कड़ाके की सर्दी में भी शरीर रहेगा गर्म

Yoga To Get Rid Of Cold: ठंड ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है. शीत लहर ने लोगों की हालत खराब कर दी है. ऐसी सर्दी में घर से तो छोड़िए, बिस्तर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है. गर्म कपड़े और आग से भी सर्दी पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है. ऐसी कड़ाके की ठंड में कई लोगों को गंभीर बीमारियां अपना शिकार बना रही हैं. सर्दी-जुकाम छोड़िए, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मामले बढ़ते दा रहे हैं. ऐसे में ठंड के प्रकोप से बचना है तो कुछ योगासन को अपने डेली रुटीन में शामिल कर सकते हैं. ये योग (Yoga) शरीर को गर्म कर देंगे और शरीर को स्फूर्ति देकर बीमारियों से बचाएंगे.

भस्त्रिका प्राणायाम

भस्त्रिका में सांस तेजी से लेना होता है जिससे शरीर के अंदर गर्मी आती है. भस्त्रिका करने के लिए योग की पॉजीशन में बैठें और तेजी से सांस लेकर बाहर छोड़ें. इससे कुछ ही देर में शरीर गर्म हो जाएगा. कुछ लोगों को गर्मी भी लग सकती है, इसलिए पसीना आने पर इसे छोड़ देना चाहिए.

कपालभाति

कपालभाति में सामान्य तरीके से सांस लें. छोड़ते वक्त सांस को अंदर से खींचकर बाहर निकालें. इससे कुछ ही देर में शरीर में गर्मी आ जाती है.

सूर्यभेदी प्राणायाम

हमारी नाक में दो छिद्र होते हैं. दायां छिद्र सूर्यनाड़ी का प्रतीक होता है और शरीर को गर्म करने का काम करता है. अगर सर्दियों में बॉडी को गर्म करना है तो अपनी दायीं नाक से सांस लें और बायीं तरफ से बाहर करें. इस तरह अनुलोम-विलोम करने से शरीर में गर्मी आएगी.

सूर्य नमस्कार

सूर्य नमस्कार पूरे शरीर को कवर करता है. इसमें पूरी 12 स्टेप होती हैं जो शरीर को गर्म करती हैं. ये शरीर को बीमारियों से बचाता है. सुबह जल्दी उठकर सूर्य नमस्कार करेंगे तो शरीर दिनभर गर्म रहेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi, अब किसी और की जरूरत नहीं