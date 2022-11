Makhana: इन लोगों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए मखाने का सेवन, बिगड़ सकती है तबियत

Disadvantages Of Eating Too Much Makhana: मखाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. वहीं कुछ लोग तो व्रत के दौरान मखाना खाना पसंद करते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि मखाने में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल जैसे गुण पाए जाते हैं. इतना ही नहीं मखाने में कैलोरी की अच्छी मात्रा पाईजाती है. जिसकी वजह से लोग वजम करने के लिए इनका सेवन करते हैं. लेकिन इतने सारे गुण होने के बावजूद कुछ लोगों को मखाने का सेवन नहीं करना चाहिए. जी हां कुछ लोगों को मखाने का सेवन करने से बचना चाहिए. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि किन लोगों को मखाने का सेवन नहीं करना चाहिए?

इन लोगों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए मखाने का सेवन-

गैस्ट्रिक समस्या (Gastric problem)-

मखाने में फाइबर और प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है जिसकी वजह से यह पचने में अधिक समय लगता है. ऐसे में अगर आपको पहले से ही पेट से जुड़ी दिक्कता है तो आपको मखाने का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा इसलिए क्योंकि मखाने का सेवन करने से आपकी समस्या बढ़ सकती है. इसलिए पेट जुड़ी दिक्कत वालों को मखाने का सेवन नहीं करना चाहिए.

किडनी स्टोन (kidney stone)-

अगर आप किडनी की स्टोन से परेशान हैं तो आपको मखाने का सेवन करने से परहेज करना चाहिए. ऐसा इसिलए क्योंकि मखाने में कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है . जिसकी वजह से स्टोन का आकार बढ़ सकता है. इसलिए किडनी स्टोन के मरीजों को मखाने का सेवन नहीं करना चाहिए.

दस्त की समस्या (diarrhea problem)-

मखाना में मजौदू फाइबर दस्त से पीड़ित मरीजों के लिए नुकसानदायक होते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि मखाने में फाइबर की अच्छी मात्रा में होती है जो दस्त की समस्या को बढ़ाने का काम कर सकते हैं. इसलिए दस्त होने पर मखाने का सेवन करने से बचें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर