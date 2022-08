Men Health Tips: आप भी हैं कमर दर्द से परेशान, तो अपनाएं ये घरेलू उपाय

Home Remedies To Get Relief From Back Pain: आजकल युवाओं में कमर दर्द की समस्याएं काफी देखी जा रही हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि पुरुष घंटों कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करते हैं जिसकी वजह से उनको कमर दर्द की परेशानी झेलनी पड़ती है. वहीं कमर दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग कई तरह की दवाइयों का भी सेवन करते हैं. लेकिन कुछ आराम नहीं मिलता है. ऐसे में आप कुछ घरेलू तरीको को अपना कर कमर दर्द की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. चलिए जानते हैं.

पुरुष इन तरीकों को अपनाकर पाएं कमर दर्द से छुटकारा-

लहसुन-

लहसुन में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-वायरल गुण होने के कराण यह कमर दर्द से छुटकारा दिलाने में मदद करता है. इसका इस्तेमाल करने के लिए एक कटोरी में सरसों का तेल लें. इस तेल को हल्का गर्म करने के बाद इसमें कुछ कलियां लहुसन की डालें. लहसु जब अच्छी तरह से भुन जाये तो उसे गैस से उतार कर ठंडा करें.ठंडा होने पर इस तेल से कमर की मालिश करें. ऐसा करने से कमर दर्द से आराम मिलेगा.

हल्दी-

हल्दी एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है यह शरीर के दर्द को कम करने में मददगार होती है. वहीं अगर कमर दर्द अगर आपको बहुत परेशान कर रहा है तो रात को सोने से पहले हल्दी का दूध जरूर पिएं. इससे आपको कमर दर्द से आराम मिलेगा.

नारियल का तेल और कपूर-

पुरुष कमर दर्द कम करने के लिए नारियल तेल और कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए नारियल तेल को एक कटोरी में गर्म करें इसके बाद इसमें कपूर मिलाएं. अब इसको ठंडा होने के बाद इससे अपनी कमर की मालिश करें. ऐसा करने से आपको कमर दर्द से छुटकारा मिलेगा.

पुरुषों के लिए कमर दर्द से बचने के उपाय-

1- पुरुष एक जगह पर घंटों तक बैठकर काम करने के बजाए बीच-बीच में ब्रेक लें.

2-पुरुष अपना वजन बढ़ने ना दें और हेल्दी डाइट लें.

3- काम करते समय गर्दन का पोश्चर ठीक रखें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

