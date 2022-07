Dark Circles: डार्क सर्कल से हैं परेशान? तो इन तरीकों से मिलेगा मिनटों में छुटकारा

How To Get Rid Of Dark Circles: आंखों के नीचे काले घेरे यानि डार्क सर्कल की समस्या आजकल काफी आम हो गई है. ऐसा इसलिए क्योंकि हम दिनभर कंप्यूटर के सामने घंटों काम करते हैं, नींद पूरी न लेने और फोन का ज्यादा इस्तेमाल करना आदि आदतें डार्क सर्कल होने का खतरा बढ़ाती हैं. चेहरे के डार्क सर्कल्स को छिपाना भी आसान नहीं होता. हालांकि मेकअप से इसको कुछ देर के लिए कम जरूर किया जा सकता है.लेकिन पूर्ण रूप से इसको हटाना आसान नहीं होता है. ऐसे में हम यहां आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनको अपनाकर आप डार्क सर्कल से छुटकारा पा सकते हैं.

डार्क सर्कल कम करने के घरेलू उपाय-

आलू का रस-

आलू में विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं. डार्क सर्कल पर लगातार आलू का रस लगाने से ये धीरे-धीरे कम हो जाते हैं. इसको लगाने के लिए पहले आलू को कद्दूकस कर लीजिए. फिर उसमें आलू का रस निकालिओ. उसके बाद रूई की मदद से आलू के रस को आंखों के नीचे और आसपास के हिस्से में लगाएं.

ठंडे टी बैग्स-

टी बैग्स में कैफीन होता है जो रक्त वाहिकाओं को संकुचित करने में मदद करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है इससे डार्क सर्कल्स कम होते हैं. इसके लिए इस्तेमाल किए हुए ग्रीन टी का बैग इस्तेमाल करने से आंखों की नीचे काले घेरे कम होने लगते हैं.

ठंडा दूध-

ठंडा दूध स्किन के लिए काफी फायदेमंद होता है. इसका उपयोग डार्क सर्कल्स कम करने के लिए भी किया जाता है. इसके लिए एक कटोरी में ठंडा दूध लेना है. अब रूई की मदद से उस ठंडे दूध को आंखों के नीचे लगाना है. 10 मिनट तक इसे लगाकर फिर चेहरे को ठंडे पानी से धो लें. ऐसा करने से आंखों के डार्क सर्कल कम हो जाएंगे.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

