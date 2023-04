Raw Onion: गर्मी के मौसम में आज से कच्चा प्याज खाना कर दें शुरू, नहीं तो पड़ सकते हैं लेने के देने

Benefits Of Eating in onion In Summer: आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है. इस मौसम में आपको अपना खास ध्यान रखना चाहिए. वहीं इस बार गर्मी समय से पहले ही शुरू हो गई है. वहीं आने वाले समय में पारा 45 डिग्री के पार जाने की संभावना है. ऐसे में बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है. बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए लोग लस्सी, शिकंजी आदि चीजों का सेवन करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि इस चिलचिलाती गर्मी से राहत दिलाने में प्याज आपकी मदद कर सकता है. जी हां गर्मी के मौसम में प्याज का सेवन जरूर करना चाहिए. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि कच्चा प्याज खाने से आपकी बॉडी को क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं.

गर्मी के मौसम में प्याज खाने के फायदे-

लू से करता है बचाव-



लू से बचने प्याज आपकी मदद कर सकता है. इसलिए गर्मी के मौसम में कच्चा प्याज खाने की सलाह दी जाती है. बता दें प्याज खाने से हीट स्ट्रोक जैसी दिकक्तों से भी बचा जा सकता है. इसलिए लू से बचने के लिए प्याज का सेवन कर सकते हैं.कोविड-19 के केस बढ़ रहे हैं वही गर्मी का प्रकोप भी शुरू हो गया है. ऐसे में प्याज का सेवन करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. बता दें प्याज में कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी को मजबूत करने का काम करते हैं. वहीं ये बॉडी को अंदर से ठंडा भी रखते हैं.गर्मी के मौसम में ज्यादातर लोगों को पाचन संबंधी दिक्कते होने लगती है. ऐसे में आपको कच्चे प्याज का सेवन करना चाहिए. इसका सेवन करने के दौरान नींबू के रस को भी इसमें मिला सकते हैं. ऐसा करने से आपको पेट में दर्द, कब्ज और पेट फूलने जैसी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है.