Kidney Stone: पथरी के मरीज रोजाना खाएं ये फल, नहीं पड़ेगी दवाई खाने की जरूरत

Which Fruits Should Eat By Kidney Patients: पथरी आजकल बहुत ही आम समस्या हो गई है.ज्यादातर लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं. पथरी का मुख्य कारण खराब लाइफस्टाइल और खान-पान है जिसकी वजह से किडनी में अधिक मात्रा में मिनरल्स होते हैं जो पथरी को बनाते हैं. इसलिए हमको इन पदार्थों को खाने से बचना चाहिए जिनमं ऑक्सालेट की मात्रा हो या प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो.लेकिन कुछ चीजों का सेवन करके आप किडनी स्टोन से छुटकारा पा सकते हैं जी हां अगर आप कुछ फलों का सेवन करते हैं तो इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं.

किडनी स्टोन के मरीज करें इन फलों का सेवन-

पानी वाले फल खाएं-

पानी से भरपूर फल जैसे नारियल पानी, तरबूज और खरबूज का आदि का सेवन किडनी स्टोन से पीड़ित इंसान को करना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि ये सभी पछरी को पिघलाने का काम करते हैं. इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा पानी वाले फलों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए.

खट्टे फल-

खट्टे फल विटामिन सी से भरपूर होते हैं. जो पथरी को पिघलाने का काम करते हैं. खट्टे फलों और जूस में साइट्रिक एसिड होता है इसलिए इसका सेवन करना आपके लिए फायदेमंद होता है. इसके लिए आप संतरा, मौसंबी और अंगूर का सेवन करना चाहिए.

कैल्शियम से भरपूर चीजें-

कैल्शियम से भरपूर फलों का सेवन करना पथरी को खत्म करने में मदद करता है. ऐसरे में अगर आपको भी किडनी स्टोन की समस्या है तो आपको कैल्शियम से भरपूर चीजो का सेवन नहीं करना चाहिए.इसके लिए आप अपनी डाइट में काले अंगूर, अंजीर शामिल कर सकते हैं.वहीं आप इसके अलावा इन चीजों को भी डाइट में शामिल कर सकते हैं जो पानी से भरपूर है जैसे खीरा, ककड़ी आदि. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)