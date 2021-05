6 माह तक बदरीनाथ धाम में देंगे दर्शन भगवान बदरी विशाल, ब्रह्म मुहूर्त में खुले कपाट

नई दिल्लीः भगवान बदरी विशाल भी मंगलवार से श्रद्धालुओ को दर्शन देंगे. चार धामों में से सबसे महत्वपूर्ण धाम बदरीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए. पूरे विधि-विधान से ब्रह्म मुहूर्त में कपाट खोलने की प्रक्रिया संपन्न की गई. इस मौके पर मंदिर को फूलों से सजाया गया.

सोमवार को पांडुकेश्वर स्थित योग ध्यान मंदिर से रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी के नेतृत्व में तेल कलश यात्रा बदरीनाथ धाम पहुंची. इसके अलावा धर्माधिकारी भुवन उनियाल, अपर धर्माधिकारी राधकृष्ण थपलियाल समेत चुनिंदा तीर्थ पुरोहित भी बदरीनाथ पहुंचे.

Portals of Uttarakhand's Badrinath temple open with rituals in a ceremony that took place at 4.15 am today pic.twitter.com/mft1rMe5Rn

