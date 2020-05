Boyslockerroom इंस्टाग्राम ग्रुप का एडमिन गिरफ्तार, बालिग है लड़का

​​​नई दिल्लीः दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने ब्वॉयज लॉकर रूम में बड़ी कार्रवाई की है. स्कूली छात्र नाबालिग लड़कियों से रेप करने जैसी अश्लील चैटिंग के लिए इस इंस्टाग्राम ग्रुप का इस्तेमाल कर रहे थे. पुलिस ने इसके एडमिन को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में यह दूसरी बड़ी गिरफ्तारी है. सोशल मीडिया पर अश्लील चैट के स्क्रीनशॉट शेयर करने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेकर मंगलवार को एक 15 वर्षीय लड़के को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था.

गिरफ्तार लड़का बालिग है

पुलिस के मुताबिक यह लड़का बालिग है और नोएडा के एक स्कूल में पढ़ता है. इस लड़के ने इसी साल 12वीं का एग्जाम दिया है. अभी तक की जांच से पता चला है कि इसी ने ग्रुप बनाया था और यही अकेला एडमिन था. इस ग्रुप के 27 मेम्बर्स के बारे में जानकारी मिली थी. सभी की पहचान हो चुकी है. अभी तक 15 लड़कों से पूछताछ हो चुकी है. सभी के मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं इनमें से अधिकतर लड़के नाबालिग हैं, कुछ बालिग हैं.

CyPAD Unit has asked for information about the alleged group&its members from Instagram. Report from the platform is awaited.Devices of identified members of the group have been seized&sent for forensic analysis.The role of other group members is being ascertained: Delhi Police https://t.co/KrNXP9zihy

