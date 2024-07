Amitabh Bachchan का पोस्ट देख भड़क उठे सोशल मीडिया यूजर्स, बोले- 'अब इतने बुरे दिन आ गए आपके...'

नई दिल्ली:Amitabh Bachchan: हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन से चाहने वाले उनसे काफी नाराज हो गए हैं. एक्टर का लेटेस्ट पोस्ट उनके फैंस के गले से नीचे नहीं उतर रहा है. उन्होंने एक्टर और निर्माता कमाल आर खान यानी केआरके के नए गाने को अपने एक्स अकाउंट पर प्रमोट किया, जो लोगों को जरा भी रास नहीं आ रहा है. केआरके अक्सर फिल्मी सितारों पर उल्टे सीधे कमेंट करते नजर आ जाते हैं.

अमिताभ बच्चन का पोस्ट

T 5073(i) - All good wishes ..

Launch of the T-Series Song “Mere Saathiya” sung by Ankit Tiwari and composed by DJ Shezwood. Cast- KRK, Rakshika Sharma and Keeya Sharma. Watch and enjoy!

Link : https://t.co/YPSIeM1v1r@TSeries @kamaalrkhan @officiallyankit pic.twitter.com/DwyYZOh5qt

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 16, 2024