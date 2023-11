Bigg Boss 17: अंकिता-विक्की के झगड़े पर आया दोनों की मां का रिएक्शन, बोलें- ऐसे कैसे बदल...

मुंबई Bigg Boss 17: बिग बॉस 17 के वीकेंड के वार में विक्की जैन और अंकिता लोखंडे की मां आती हैं. इस दौरान सलमान खान से दोनों बात करती हैं. सलमान खान और दोनों मां विक्की और अंकिता की लड़ाई के ऊपर बात करते हैं. दोनों बोलते हैं कि इतना प्यार करने वालों के बीच इतने झगड़े क्यों हो रहे हैं. हम भी हैरान है, लेकिन आपने दोनों समझाया है. जो हम कहना चाहते थे आप ने वो कह दिया है.

अंकिता और विक्की की मां आईं शो में

#BiggBoss17 WKW Promo | Bigg Boss adds a touch of family to the game!#VickyJain #AnkitaLokhande pic.twitter.com/MSKk8o9ubG

— Bollywood Spy (@BollySpy) November 25, 2023