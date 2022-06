Janhit Mein Jaari BO Collection Day 1: बॉक्स ऑफिस पर ढेर हुई नुसरत भरूचा की फिल्म, इतना रहा पहले दिन का कलेक्शन

नई दिल्ली: Janhit Mein Jaari Box Office Day 1: बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा (Nushrratt Bharuccha) बीते कुछ वक्त से अपनी फिल्मों के जरिए समाज को एक दमदार मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं. पिछली बार वह फिल्म 'छोरी' में नजर आई थीं. इस हॉरर मूवी में उन्होंने समाज की समस्या उठाते हुए खास संदेश भी दिया था. अब एक्ट्रेस की मोस्ट अवेडेट फिल्म 'जनहित में जारी' भी बीते शुक्रवार सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है.

'जनहित में जारी' सिनेमाघरों में हुई रिलीज

अब फिल्म के पहले दिन का कलेक्शन सामने आ चुका है, जिसे देख न सिर्फ फैंस, बल्कि मेकर्स के भी होश उड़े हुए हैं. ये मूवी कंडोम के प्रति लोगों को जागरुक करती है, फिल्म में नुसरत भरूचा सेल्सगर्ल बनी हैं. एक्ट्रेस का ये अलग अंदाज देखने के लिए फैंस ब्रेसबी से इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे, लेकिन फिल्म पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर ढेर होती दिखाई दे रही हैं.

फिल्म ने पहले दिन कमाए इतने लाख

हालांकि फिल्म का ट्रेलर काफी इंप्रेसिव और शानदार था. माना जा रहा था कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी कमाल का बिजनेस करेगी, हालांकि ऐसा कुछ भी होता नहीं दिख रहा.

#JanhitMeinJaari Fri ₹ 43 lacs [542 screens]... Biz needs to multiply on Day 2 and 3 for a respectable weekend total. #India biz. pic.twitter.com/DIuC9LU52E

taran adarsh (@taran_adarsh) June 11, 2022