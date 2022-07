Jugjugg Jiyo BO Collection: वीकेंड पर कायम है 'जुग जुग जियो' का जलवा, कमाई में आया तगड़ा उछाल

नई दिल्ली: Jugjugg Jeeyo BO Collection: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन (Varun Dhawan) और एक्ट्रेस कियारा आडवाणी (Kiara Advani) की फिल्म 'जुग जुग जियो' (Jug Jugg Jeeyo) ने वीकेंड पर कमाल कर दिखाया है. 'रॉकेट्री: द नंबी इफेक्‍ट' और 'राष्‍ट्र कवच: ओम' की रिलीज के बावजूद इस फिल्‍म की कमाई लगातार 10वें दिन भी कायम है. 'जुग जुग जियो' का ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन शानदार रहा, लेकिन सोमवार से ही फिल्म की कमाई की रफ्तार एक दम से धीमी पड़ गई थी. हालांकि फिल्म ने एक बार फिर से वीकेंड पर रफ्तार पकड़ ली है.

राज मेहता के डायरेक्‍शन में बनी 'जुग जुग जियो' पहले ही वर्ल्‍ड वाइड में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनस कर चुकी है. वहीं सिर्फ भारत की बात करें तो फिल्म ने इन 10 दिनों में 67.54 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. शनिवार के बाद रविवार को भी इस फैमिली एंटरटेनर की कमाई में तगड़ा उछाल आया है.

'जुग जुग जियो' ने रविवार को 6.10 करोड़ रुपये कमाए. इसी के साथ फिल्म अब तक 67.54 करोड़ रुपये का बिजनेस कर चुकी है.

#JugJuggJeeyo puts up a good show in Weekend 2... National chains attract ample footfalls... Faces a mighty #Hollywood opponent [#Thor] on Thu, has time till Wed to score... [Week 2] Fri 3.03 cr, Sat 4.75 cr, Sun 6.10 cr. Total: ₹ 67.54 cr. #India biz. pic.twitter.com/ZqVVO8v1Ml

taran adarsh (@taran_adarsh) July 4, 2022