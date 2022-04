RRR Box Office Collection Day 7: राजामौली की फिल्म ने पहले ही हफ्ते में किया 700 करोड़ का आंकड़ा पार

नई दिल्ली: मशहूर फिल्मकार एस.एस राजामौली (SS Rajamouli) की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'आरआरआर' (RRR) का दशर्क काफी लंबे वक्त से ब्रेसबी से इंतजार कर रहे हैं. आखिरकार ये फिल्म बीते शुक्रवार सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है, जिसे फैंस द्वारा काफी प्यार मिल रहा है. फिल्म को रिलीज हुए एक हफ्ता बीत चुका है. ऐसे में 'आरआरआर' बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है.

'आरआरआर' जबरदस्त कमाई कर रही है

आरआरआर' ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिर पर तहलका मचाया शुरू कर दिया है. फिल्म हर दिन अपने नाम नए रिकॉर्ड्स कर रही है. फिल्म पहले ही सप्ताह में कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है. सिर्फ साउथ ही नहीं, बल्कि हिंदी बेल्ट में भी फिल्म का जलवा कायम है.

सामने आया सातवें दिन का कलेक्शन

हिंदी बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने अच्छी कमाई कर ली है. वहीं, फिल्म का सातवें दिन का कलेक्शन भी आ गया है.

#RRR wins hearts and conquers #BO ... Packs a supeRRRb total, emerges HIGHEST SCORING #Hindi film in *Week 1* [post pandemic]... Mass circuits teRRRific... Fri 20.07 cr, Sat 24 cr, Sun 31.50 cr, Mon 17 cr, Tue 15.02 cr, Wed 13 cr, Thu 12 cr. Total: ₹ 132.59 cr. #India biz. pic.twitter.com/Nsevwx1Cdy

इसी के साथ फिल्म ने एक सप्ताह से पहले ही 132.59 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है. फिल्म ने गुरुवार को बॉक्स ऑफिस पर 12 करोड़ का कलेक्शन किया.

वर्ल्ड वाइड में कमाए 710 करोड़ रुपए

वहीं, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 710 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.

'RRR' IS UNSTOPPABLE, UNSHAKEABLE... *#Worldwide* Week 1 Gross BOC: ₹ 710 cr... *#India* Gross BOC: ₹ 560 cr... Next to #Baahubali2. #RRR #RRRMovie pic.twitter.com/4F2M7kjflp

taran adarsh (@taran_adarsh) April 1, 2022