संसद भवन पर हमले की 18वीं बरसी: PM मोदी ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि

नई दिल्ली: दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर पर हमला कर हिन्दुस्तान को दहलाने की साजिश यानी संसद भवन पर हमले की आज 18वीं बरसी है. 18 साल पहले आज ही के दिन 13 दिसंबर 2001 को आंतकियों ने हमला करते हुए अंधाधुंध फायरिंग की थी. 18 साल बीतने के बाद शुक्रवार को संसद हमले में शहीद हुए लोगों को याद किया गया

संसद पर 2001 में हुए आतंकी हमले की 18वीं बरसी के मौके पर दोनों सदनों में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई. संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले सुरक्षाकर्मियों और संसद कर्मियों सहित अन्य को इस मौके पर याद किया गया. साथ ही आतंकवाद का पूरी दृढ़ता के साथ मुकाबला करने का संकल्प दोहराया गया.

देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके शहीदों को याद किया और शहादत को सलाम किया. राष्ट्रपति कोविंद ने ट्वीट में लिखा है कि, 'एक कृतज्ञ देश शहीदों की बहादुरी और उनके साहस को नमन करता है, जिन्होंने 2001 में संसद भवन की आतंकवादियों से रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी. हम आतंकवाद के हर रूप को खत्म करने और उसे हराने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं.'

A grateful nation salutes the exemplary valour and courage of the martyrs who sacrificed their lives while defending the Parliament from terrorists on this day in 2001. We remain firm in our resolve to defeat and eliminate terrorism in all its forms and manifestations.

संसद भवन परिसर में सुबह-सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू समेत कई नेताओं ने साल 2001 में संसद हमले में हुए शहीदों को नमन किया. साथ ही उन्होंने सभी शहीदों की तस्वीरों पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी. इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस सांसद मनमोहन सिंह और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद भी मौजूद रहे.

Today we pay homage to the brave personnel who sacrificed their lives while protecting our Parliament.

Their martyrdom will never be forgotten. pic.twitter.com/LAMG3HPC6S

— Narendra Modi (@narendramodi) December 13, 2019