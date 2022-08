'मेरा पीछा छोड़ दो बहन', जानें उर्वशी रौतेला की कौन सी बात सुन भड़के ऋषभ पंत जो कह डाला ये

Urvashi rautela Rishabh pant: क्रिकेट और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का पुराना नाता रहा है और आये दिन युवा क्रिकेटर्स का नाम बॉलिवुड अभिनेत्रियों से जुड़ना कोई नई बात नहीं है. इस चीज से भारत के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भी अछूते नहीं रहे हैं जिनका नाम आये दिन पूर्व मिस इंडिया और बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला के साथ जोड़ा जाता है. हाल ही में उर्वशी रौतेला ने एक इंटरव्यू में ऐसा बयान दिया जिसके बाद इन कयासों को बल मिलने लगा था लेकिन अब भारतीय विकेटकीपर ने उस पर जवाब देकर बोलती बंद कर दी है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा उर्वशी रौतेला का इंटरव्यू

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस इंटरव्यू में उर्वशी रौतेला ने ऋषभ पंत का नाम लिये बगैर कहा था कि उन्होंने मेरा घंटों इंतजार किया था. बॉलीवुड हंगामा को दिये इस इंटरव्यू में उर्वशी रौतेला ने ऋषभ पंत के नाम की बजाय उनके नाम के इनिशियल्स RP को यूज किया था.

उन्होंने कहा था,' जब मैं एक बार शूटिंग के लिये बनारस से दिल्ली आई थी, तब मिस्टर RP मुझसे मिलने के लिये आये थे, उन्होंने लॉबी में मेरा कई घंटे इंतजार किया लेकिन मैं सो गई थी, इस दौरान उन्होंने मुझे 17 बार फोन भी किया था लेकिन मैं सोई हुई थी तो उठा नहीं सकी. बाद में जब मुझे इस बात की जानकारी हुई तो मैंने उन्हें फोन किया और कहा कि जब मुंबई में आओगे तब हम मिल लेंगे और बाद में हम मिले भी, लेकिन तब तक मीडिया में ये बातें लीक हो चुकी थी.'

Urvashi speaking about Rishabh Pant #UrvashiRautela pic.twitter.com/SXPlY85KPl

पंत ने अब स्टोरी के जरिये दिया करारा जवाब

रौतेला का यह वीडियो वायरल होने के बाद फैन्स दोनों के बीच के रिश्तों पर फिर से कयास लगाने लगे थे, लेकिन अब ऋषभ पंत ने उनके इस वीडियो पर करारा जवाब दिया है. पंत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से स्टोरी शेयर कर यह पोस्ट लिखी, लेकिन पोस्ट डालने के 7 मिनट बाद डिलीट भी कर दी.

पंत ने अपनी स्टोरी में लिखा,'बहुत ही हास्यप्रद है कि लोग कैसे लोकप्रियता हासिल करने और खबरों में बने रहने के लिये इंटरव्यू में भी झूठ बोल देते हैं. यह दुख की बात है कि लोग नाम और शोहरत पाने के इतने भूखे हैं कि कुछ भी बोल देते हैं. भगवान उनका भला करे.' पंत ने इसके साथ ही हैशटैग में मेरा पीछा छोड़ दे बहन और झूठ की भी लिमिट होती है का इस्तेमाल किया.

Rishabh Pant Latest Story....... He Deleted It After 7 Minutes......#RishabhPant #Pant #UrvashiRautela #WhatsApp pic.twitter.com/wMWk82n5at

— Ps Virat Kohli Fan (@ps_viratkohli18) August 10, 2022