सरहद पार से आई सचिन के लिये शुभकामना, Covid 19 के खिलाफ छक्का मारने की मांग

नई दिल्ली: दुनियाभर में क्रिकेट के भगवान के रूप में लोकप्रिय सचिन तेंदुलकर इस समय कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं. दुनियाभर में उन्हें चाहने वाले लोगों की कमी नहीं है. हर देश से लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं.

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने सचिन तेंदुलकर के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है. 16 सचिन ने 16 साल की उम्र में पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था तब उन्होंने सबसे पहले वसीम अकरम का ही सामना किया था.

वसीम अकरम को विश्वास कोरोना के खिलाफ छक्का जड़ेंगे सचिन

Even when you were 16, you battled world’s best bowlers with guts and aplomb... so I am sure you will hit Covid-19 for a SIX! Recover soon master! Would be great if you celebrate India’s World Cup 2011 anniversary with doctors and hospital staff... do send me a pic! https://t.co/ICO3vto9Pb

— Wasim Akram (@wasimakramlive) April 2, 2021