'दादागिरी किसी की सहन नहीं करूंगी'

नई दिल्ली: अपने बयानों से सुर्खियां बंटोरने वाली भारतीय जनता पार्टी की भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को लेकर एक फ्लाइट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसे लेकर प्रज्ञा ठाकुर ने अपनी सफाई पेश की है. उन्होंने स्पाइस जेट को इस रवैये के लिए खूब खरी-खोटी सुनाई है.

अपनी सफाई में प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि 'सांसद के साथ-साथ मनुष्य और सन्यासी हूं. मैं किसी कानून का उल्लंघन नहीं करती और न किसी को करने देती. मैं स्पाइस जेट में यात्रा कर रही थी और व्हील चेयर पर थी. इसलिए मुझे स्पेशल सीट चाहिये थी. मेरा टिकट A1 था. मुझसे एयर होस्टेज ने सीट से उठने को कहा, इमरजेंसी सीट कहकर मुझे हटाया गया. इसलिए मैंने नियमावली मांगी.'

साध्वी ने बताया कि स्टाफ के पास रूल बुक नहीं थी. स्पाइस जेट के कारण फ्लाइट लेट हुई. एयरपोर्ट अथॉरिटी के 6 सदस्य मेरे अंडर आते हैं. मैंने कोई अधिकार नहीं बताया. मैंने जनता के लिए खुद को कष्ट दिया. पीछे की सीट पर बैठी, यात्रा कष्ट में बिताई.

BJP MP Pragya Singh Thakur, on a video showing passengers on a SpiceJet flight confronting her: I was travelling on a SpiceJet flight. I have problem in my spinal cord & was allotted seat 1A which has leg space. I even paid extra for it. I was brought there on a wheelchair. (1/3) pic.twitter.com/2IvOcSBhRj

— ANI (@ANI) December 23, 2019