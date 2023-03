ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਹੁਣ ਮੋਟਾਪੇ ਵਾਲਿਓਂ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ 200 ਤੋਂ 86 ਕਿਲੋ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਆਪਣਾ ਭਾਰ

Weight loss: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹਰ ਰੋਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਰੋਜਾਨਾ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਆਰੀਆ ਪਰਮਾਣਾ' ਸੀ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਲੜਕੇ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆਰੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 114 ਕਿਲੋ ਘਟਾਇਆ ਸੀ। ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਰੀਆ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰੀਬ 200 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਰੀਆ ਨੇ ਭਾਰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ? Know how this young kid reduced heavy weight

ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਆਰੀਆ ਨੇ ਭਾਰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਆਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਭਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਜਿਵੇਂ ਇੰਸਟੈਂਟ ਨੂਡਲਜ਼, ਫਰਾਈਡ ਚਿਕਨ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਲਗਭਗ 7,000 ਕੈਲੋਰੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਛੇ-ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਆਰੀਆ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।

-ਦਰਅਸਲ ਫਿਰ ਆਰੀਆ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਕਾਰਤਾ ਦੇ ਓਮਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਡੇ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜਿਮ ਸੀ।

-ਜਦੋਂ Aade ਨੂੰ ਆਰੀਆ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਰੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਰੀਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਿਆ। Aade ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਆਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੈਲਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਏਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੇਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਆਰੀਆ ਨੇ ਜਿਮ ਵਿਚ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਰੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਆਰੀਆ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਘਟਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 13-14 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।