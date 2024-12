PV Sindhu wedding photo viral: ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ತಾರೆ ಪುಸರ್ಲಾ ವೆಂಕಟ ಸಿಂಧು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ವೆಂಕಟ ದತ್ತ ಸಾಯಿ ಅವರ ಕೈಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಮೊದಲ ಫೋಟೋ ರಿವೀಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವ ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಶೇಖಾವತ್ ಅವರು ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ವೆಂಕಟ ದತ್ತಾ ಸಾಯಿ ಅವರ ವಿವಾಹದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭಕೋರಿದ ಅವರು, "ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಹಾಗೂ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು-ವೆಂಕಟ ದತ್ತ ಸಾಯಿ ಅವರ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭಿಸಲಿರುವ ನವದಂಪತಿಗೆ ನನ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ" ಎಂದು ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಶೇಖಾವತ್ ಅವರು 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಂಧು-ವೆಂಕಟ ದತ್ತಾ ಸಾಯಿ ಜೀವನದ ವಿಶೇಷ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಕ್ರೀಡಾ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದ ರಾಜ್‌ಕೋಟ್‌ನಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು-ವೆಂಕಟ ದತ್ತ ಸಾಯಿ ವಿವಾಹ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸಿಂಧು ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದ ವೆಂಕಟ ಅವರನ್ನೇ ಸಿಂಧು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರ ನಿರ್ಧಾರದಂತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಧು-ವೆಂಕಟ ದತ್ತ ಸಾಯಿ ಅವರ ವಿವಾಹ ಆರತಕ್ಷತೆ ಮಂಗಳವಾರ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 24) ನಡೆಯಲಿದೆ.

Pleased to have attended the wedding ceremony of our Badminton Champion Olympian PV Sindhu with Venkatta Datta Sai in Udaipur last evening and conveyed my wishes & blessings to the couple for their new life ahead.@Pvsindhu1 pic.twitter.com/hjMwr5m76y

— Gajendra Singh Shekhawat (@gssjodhpur) December 23, 2024