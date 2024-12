rohit sharma: ಗಬ್ಬಾ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲೂ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಕೇವಲ 10 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ರೋಹಿತ್ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಹೊರಬಂದ ಫೋಟೋವೊಂದು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಹೌದು ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್‌ನ ಗಬ್ಬಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಾರ್ಡರ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಪಾರುಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ... ಅಲ್ಪ ರನ್ ಗಳಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದರು. ಆದರೆ, ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಹೊರಬಿದ್ದ ಫೋಟೋವೊಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋ ನಂತರ ರೋಹಿತ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ.

The worrying part was Rohit Sharma never looked like surviving the spell from Pat Cummins. Worked over & knocked out, his gloves now left lying in front of the dugout #AusvInd pic.twitter.com/u1WKIjdMKd

