ಹೆಂಡತಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ನೀಡಿ 19 ವರ್ಷದ ನಟಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದ ರಜಿನಿ..! ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ರಿವೀಲ್‌

Actor Rajinikanth : ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿ ನಿಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ತಲೈವಾ ತಮ್ಮ 36ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷದ ನಟಿಯನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರು ಎನ್ನುವ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..

ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು 1975 ರಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ರಾಗಂಗಳ್‌ ಎಂಬ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 74ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಯುವ ನಾಯಕರಿಗೆ ಟಫ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 20 ವರ್ಷದ ಯುವಕನಂತೆ ಅದೇ ಸ್ಟೈಲ್‌ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸ್ಮೈಲ್‌ನಿಂದ ಜನಮನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..

ಸಧ್ಯ ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ಅವರ ಕುರಿತು ತಮಿಳಿನ ಹಿರಿಯ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.. ಚಿತ್ರಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಿರೀಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ-ಅಳಿಯ.. ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ! ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಜೋಡಿ ಇದು!!

ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 1986ರಿಂದ 1989ರವರೆಗೆ ನಟಿ ಅಮಲಾ ಜತೆ ಸತತ 4 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ಅಮಲಾ-ರಜನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರೀ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ತ್ಲೆಕ್ಕರನ್, ಕೊಡಿ ಫಲುತ್ತು ಮತ್ತು ಮಾಪಿಳ್ಳೈ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದರು.

ಅಮಲಾ ಮತ್ತು ರಜನಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಜೋಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತು. ಆಗ ಅಮಲಾಗೆ 19 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ರಜಿನಿ ಅವರಿಗೆ 36 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು.

Rajini was 36 yrs old then while Amala was 19!.. She acted in movies like Velaikkaaran (1987), Kodi Parakkudhu (1988) & Maapillai (1989) with Rajini.. Rajini wanted to divorce his wife & marry Amala.. He & his wife Latha were seperated for a year for this reason. pic.twitter.com/EhotTdCO4u

— Viber Raja (@Viberraja) December 13, 2024