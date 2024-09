RCB ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಗಿ ರಿಷಬ್‌ ಪಂತ್..? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್!!

Rishabh Pant: ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಆರ್ ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪಂತ್ ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (ಡಿಸಿ) ಅನ್ನುನ ತೊರೆದು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್‌ಸಿಬಿ) ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಂತ್ ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೂಲಕ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು, ಆದರೆ ವಿರಾಟ್ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಈ ಸುದ್ದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ.. ಈ ವದಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ರೀತಿ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸಬೇಡಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ..

ಪಂತ್ ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ಬಂದರೇ ಕೊಹ್ಲಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಪಂತ್ 2021 ರಿಂದ ಡಿಸಿ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ನಂತರ ಪಂತ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 ರ ನಂತರ ಆಟದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಐಸಿಸಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 10 ರೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.

🚨 Rishabh Pant approached RCB 🚨

- Pant approached RCB through his manager earlier this week as he foresee a captaincy vacancy there but got declined by RCB's management.

Virat doesn't want Pant in RCB due to his Political Tactics in Indian team as well as in DC.

- RCB Source pic.twitter.com/B6KY2gj4gp

