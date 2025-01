ಆಕರ್ಷಕ ವೈಶಿಷ್ಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 5 ಹೊಸ ಫೋನ್ ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ!

New Phone Launch in january : Redmi 14c 5G ನಿಂದ OnePlus 13R ವರೆಗೆ, ಈ ಐದು ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ

ನೀವು ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಹಲವಾರು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

Redmi 14c 5G ಬಿಡುಗಡೆ

ಹೊಸ 5G ಫೋನ್ ಜನವರಿ 6 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ, ಫೋನ್ ಅನ್ನು Xiaomi ಅಧಿಕೃತ ಸೈಟ್ Mi.com ಮತ್ತು Flipkart ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Realme ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸರಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, Realme 14 Pro ಮತ್ತು Realme 14 Pro Plus. ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಸರಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ನಿಖರವಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಫೋನ್‌ಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪುಟವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ, ಇದು ಸರಣಿಯು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುವ ವಿನ್ಯಾಸ, ಕ್ವಾಡ್ ಕರ್ವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 1.5k ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್‌ನಂತಹ ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

