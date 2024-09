ಮೊಸಳೆ - ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಕಾಳಗ.. ಗೆದ್ದೋರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದೆ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌!!‌ ವಿಡಿಯೋ ನೀವೂ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!

Viral video: ಮೊಸಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು..! ಆದರೆ ಸದ್ಯ ಮೊಸಳೆ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೀರಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆ ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ನಡುವಿನ ಕಾಳಗ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಸರೀಸೃಪಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಸಳೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳು ದಪ್ಪವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ತುಂಬಾ ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.. ಬೇಟೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಾಗ.. ಸುತ್ತಿ.. ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ.. ಜಗಿದು ನುಂಗುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಮೊಸಳೆಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಬೇಕು.. ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಕಾಳಗ ನಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ.. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೊಸಳೆ ಹಾಗೂ ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಕಾಳಗದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

Why is no one talking about the fact that they have a Crocodile and a Python fighting in their backyard 😳😳 pic.twitter.com/Vbrj4QhE59

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) September 18, 2024