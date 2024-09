ಧೂಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೀರಿಸುತ್ತೆ ಕಳ್ಳತನ..! ಈ ಕಳ್ಳರ ಕದಿಯುವ ಶೈಲಿ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್‌ ಲೆವೆಲ್ ಗುರು‌! ವಿಡಿಯೋ ಒಂದ್ಸಲಾ ನೋಡಿ!!

Viral Video: ಕಳ್ಳರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೇಗಾದರೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಗಳು, ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಅಂಗಡಿಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಕೈಚಳಕ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಟ್ಲಾಂಟಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ದರೋಡೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿದ ಕಳ್ಳರು ಅಟ್ಲಾಂಟಾ ಚೆಕ್ ಕ್ಯಾಶರ್ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳ್ಳರು ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ಬೆದರಿಸಿ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

NEW: Masked robbers break through the ceiling to rob an Atlanta check-cashing store

Atlanta police say two men broke through a check-cashing business' ceiling to rob the business

Security footage showed the moment the men fell through the ceiling and grabbed the manager working… pic.twitter.com/zU4bygZWLS

