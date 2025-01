Viral Video: ಗೆಳತಿಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಿಂಹದ ಬೋನಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಪ್ರೇಮಿ!!; ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ

Lion Viral Video: ಬಹುತೇಕ ಹುಡುಗರು ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಇನ್ನಿತರ ಸರ್ಕಸ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಉಡುಗೊರೆ, ಸರ್‌ಪ್ರೈಸ್‌ ಆಗಿ ಗಿಫ್ಟ್‌ ನೀಡುವುದು, ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ಅನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಆಸಾಮಿ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕಳೆದಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ಹೌದು, ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಆಫ್ರಿಕನ್‌ ಸಿಂಹಗಳಿದ್ದ ಬೋನಿನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಸಿಂಹಗಳು ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಉಜೈಕಿಸ್ತಾನದ ಪಾರ್ಕೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 17ರಂದು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸಿಂಹದ ಬೋನಿನೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಆತ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಫ್ ಐರಿಸ್ಕುಲೋವ್(F. Iriskulov) ಎಂಬ 44 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮುಂಜಾನೆ 5 ಗಂಟೆ ವೇಳೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಸಿಂಹಗಳಿದ್ದ ಬೋನಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಸಿಂಹಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆತನನ್ನು ತಿಂದು ಹಾಕಿವೆ.

@RebelwoaReason ಹೆಸರಿನ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೃಗಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಸಿಂಹದ ಬೋನಿನ ಬೀಗ ತೆಗೆದು ʼಸಿಂಬಾ ಸಿಂಬಾ...ʼ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ನಂತರ ಸಿಂಹಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಆತನ ಮೇಲೆರಗಿವೆ.

(Daily Mail) A shocking video shows the moment a zookeeper is fatally attacked and eaten alive by lions after going inside their cage to 'impress his girlfriend'.

The guard, named as F. Iriskulov, 44, unknowingly caught his final moments on camera as he filmed himself entering… pic.twitter.com/lVIkisFnmG

— RebelwithoutaReason (@RebelwoaReason) December 31, 2024