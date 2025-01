California Plane Crash: ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವೊಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ 18 ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

⚡️A small single engine plane (N8757R) crashed into the roof of a warehouse near Fullerton Municipal Airport, US. pic.twitter.com/7dTdrE6p2Y

ಜನವರಿ ೨ ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವೊಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್‌ನ ಆಗ್ನೇಯಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಲರ್‌ಟನ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಹತ್ತಿರ ಫರ್ನಿಚರ್ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಕಟ್ಟಡ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ ಉಟಾಗಿದೆ . ಇದನ್ನು ಓದಿ:viral video :ತನಗಾದ ನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟು : ಹೆದ್ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ಎತ್ತು

10 ಜನರನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 18 ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೆಡರಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಂಡಳಿ ಅಪಘಾತದ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

Active Investigation Update:

There are two confirmed fatalities, ten individuals were transported to area hospitals for treatment and eight individuals were treated and released on scene. The investigation is on going. https://t.co/CiLra4HYFv

— Fullerton PD (@FPDPIO) January 3, 2025