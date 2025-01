ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರಿಯೇ!!! ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಟೋ ಪ್ರಯಾಣ ಸೇಫ್‌ ಇಲ್ವಾ?

Namma Yatri Auto Issue: ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಹೇಳಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಓಲಾ, ಉಬರ್, ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರಿಯಂತಹ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಆಟೋ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ದರ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಾಗಿ ಆಟೋ, ಕಾರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣವೂ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆ 'ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರಿ' ಆಟೋ ಪ್ರಯಾಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೇಫ್ ಅಲ್ವಾ... ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಆಟೋ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರಿಗೆ, ಅದೂ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ. ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ ಕಡೆ ಬರಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಟಿ ಪೋಲೀಸರ ಬಳಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೊರಮಾವಿನಿಂದ ಥಣಿಸಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆಟೋ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಹೊರಟಿದ್ದು ಹೆಬ್ಬಾಳದ ಕಡೆಗೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಾಲಕ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮಾತನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಟೋದಿಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ ಅಂತಾ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಕುಡಿದ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರಹದ ಚಾಲಕರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಅಂತಹ ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

#Nammayatri

Namma Yatri Auto Issue!

My wife booked a auto from Horamavu to Thanisandra, Bangalore, but the driver was drunk and took her towards the wrong location near Hebbal. Despite repeatedly asking him to stop, he didn’t listen, forcing her to jump out of the moving auto. pic.twitter.com/qAulNu3yc9

— Azhar Khan (@AzharKh35261609) January 2, 2025