Suheldev Bharatiya Samaj Party releases list of 38 candidates from Uttar Pradesh for Lok Sabha election

The Suheldev Bharatiya Samaj Party (SBSP) on Tuesday released a list of 38 candidates from Uttar Pradesh for the Lok Sabha election.

Founded in 2002, the SBSP is led by Om Prakash Rajbhar. The party is based among the Rajbhar community in Uttar Pradesh.

Here is the full list of candidates:

1. Dhaurhara--Rammurthi Akarwanshi

2. Sitapur--Sunil Akarwanshi

3. Mohanlal ganj (SC)--Vijay Gond

4. Lucknow--Babban rajbhar

5. Raebaerali--Abhay patel

6. Amethi--Jitendra Singh

7. Sultanpur--Kaushilya Rajbhar

8. Pratapgarh--Vijay Singh Chauhan

9. Banda--Anokhelal Arakh

10. fatehpur--Rajesh Yadav

11. Phulpur--Upendra Nishad

12. Allahabad--Shiv Kumar Prajapati

13. Barabanki (SC)--Vishwanath Pratap Nirala

14. Faizabad--Ranakabth Kashyap

15. Ambedkarnagar--RP Singh

16. Kaesarganj--Kanhaiyya Dhangar Pal

17. Shravasti--Ved Prakash Rajbhar

18. Gonda--Sheela Chauhan

19. Dumriyaganj--Ramniwas Rajbhar

20. Basti--Vinod Rajbhar

21. Santhkabir Nagar--Satish Kumar Rajbhar

22. Gorakhpur--Radhe shyam Singh Sethwar

23. Kushi nagar--Raju Rajbhar

24. Devriya--Ajay Singh

25. Basgaon (SC)--Suresh Ram

26. Lalganj (SC)--Dilip Saroj

27. Azamgarh-- Yashwant Singh alias Vicky Singh

28. Jaunpur--Brijesh Kumar Prajapati

29. Machlishahar (SC)--Mamata Banwasi

30. Ghosa--Mahendra Rajbhar

31. Salempur--Rajaram Rajbhar

32. Baliya--Vinod Towari

33. Gazipur--Major Ramji Rajbhar

34. Chandauli--Bajnath Rajbhar

35. Varanasi--Siddharth Rajbhar

36. Bhadohi--Rahul Bari

37. Mirzapur--Daroga Biyar

38. Robertsonganj (SC)-- Kailash Nath kaul

The party had fielded 13 candidates in the 2014 Lok Sabha election.