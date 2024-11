Kerala Bypoll Results 2024 Live Updates: വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുന്നു; വയനാട് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ ലീഡ് കുതിക്കുന്നു, ലീഡ് നിലനിർത്തി കൃഷ്ണകുമാറും പ്രദീപും (Live)

Wayanad Byelection Results Live Updates: വയനാട്ടിൽ വികസനം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ എൻഡിഎയെ തിരഞ്ഞെടുക്കും

കഴിഞ്ഞ തവണ രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ നിന്ന് വിജയിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഈ മണ്ഡലം നിരസിച്ച് റായ്ബറേലി നിലനിർത്തി. ഇത്തവണ ഉരുൾപൊട്ടലിന് ശേഷം വന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പായതിനാൽ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വയനാട്ടിൽ വികസനം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അവർ എൻഡിഎയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന് ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥി നവ്യ ഹരിദാസ്

#WATCH | Wayanad, Kerala | Ahead of elections results, BJP candidate for Wayanad bypoll, Navya Haridas says, "...Last time Rahul Gandhi had won from Wayanad but he rejected this Mandal and retained Rae Bareli. This time the voting percentage came down as they were not in the mood… pic.twitter.com/dEpbhalCCD

— ANI (@ANI) November 23, 2024