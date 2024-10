The GOAT Movie: തിയേറ്റർ കളക്ഷനിൽ റെക്കോർഡ് നേട്ടം, പിന്നാലെ ഒടിടിയിലേക്ക്; 'ദി ​ഗോട്ട്' എത്തുന്നു

വിജയ്‌യുടെ ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ഓള്‍ ടൈം ഒടിടിയിലേക്ക്. സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന് പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണിത്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെയാണ് ​ഗോട്ട് ഒടിടി റിലീസിനെത്തുന്നത്. ഒക്ടോബർ 3 മുതൽ ചിത്രം സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങും. 456 കോടിയാണ് വിജയ് ചിത്രം തിയേറ്ററിൽ നിന്നും വാരിക്കൂട്ടിയത്. സർക്കാർ, മെർസൽ, ബീസ്റ്റ്, ലിയോ എന്നീ സിനിമകൾക്ക് ശേഷം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലെത്തുന്ന വിജയ് ചിത്രമാണ് ദി ഗോട്ട്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്രം ചിത്രം 250 കോടിയാണ് നേടിയത്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് 13 കോടി മാത്രം നേടാനാണ് ദി ​ഗോട്ടിന് സാധിച്ചത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ചിത്രം ഹൗസ്ഫുള്ളായി പ്രദർശനം തുടരുകയാണ്.

ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസിന്റെ ബാനറിൽ ഗോകുലം ഗോപാലനാണ് ചിത്രം കേരളത്തിൽ വിതരണത്തിന് എത്തിച്ചത്. ആക്ഷൻ ജോണറിൽ ഒരുക്കിയ ഈ ചിത്രം എജിഎസ് എന്റര്‍ടെയിന്‍മെന്റിന്റെ ബാനറിൽ കൽപാത്തി എസ് അഘോരം, കൽപാത്തി എസ് ഗണേഷ്, കൽപാത്തി എസ് സുരേഷ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് നിർമിച്ചത്. വിജയ് ഇരട്ട വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രത്തിൽ മീനാക്ഷി ചൗധരി നായികയായി. ചിത്രത്തിൽ പ്രശാന്ത്, പ്രഭുദേവ, ജയറാം, അജ്മൽ അമീർ, മോഹൻ, യോഗി ബാബു, വിടിവി ഗണേഷ്, സ്നേഹ, ലൈല, വൈഭവ്, പ്രേംഗി അമരൻ, അരവിന്ദ്, അജയ് രാജ്, പാർവതി നായർ, കോമൾ ശർമ്മ, യുഗേന്ദ്രൻ, അഭ്യുക്ത മണികണ്ഠൻ, അഞ്ജന കിർത്തി, ഗഞ്ചാ കറുപ്പ് എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്.

Ever seen a lion become a G.O.A.T?!

Thalapathy Vijay’s The G.O.A.T- The Greatest Of All Time is coming to Netflix on 3 October in Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada & Hindi #TheGOATOnNetflix pic.twitter.com/5mwZ2xdoSo

— Netflix India South (@Netflix_INSouth) October 1, 2024