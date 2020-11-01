On Aishwarya Rai Bachchan's birthday, here's a treat to her fans - Her unseen pics

New Delhi: Aishwarya Rai Bachchan, the world's most beautiful woman and one of Bollywood's leading ladies, turns 47 today (November 1). Aishwarya needs no introduction, her powerful work, successful acting career speaks for itself.
It was in 1994 when she was crowned Miss World and years later, she debuted in the entertainment industry. In 1997, the blue-eyed beauty made her first appearance in Tamil cinema with 'Iruvar' and in the same year, her debut Bollywood movie - 'Aur Pyaar Ho Gaya' - released.
Aishwarya Rai Bachchan is the star of various superhit films such as 'Hum Dil De Chuke Sanam', 'Taal', 'Devdas', 'Bride & Prejudice', 'Dhoom 2', 'Guru', 'Jodhaa Akbar', 'Guzaarish', 'Sarbjit', 'Ae Dil Hai Mushkil' and many, many more.
She is married to actor Abhishek Bachchan. They tied the knot in 2007 in an extremely private but grand ceremony at the Bachchans' Mumbai residence. Aishwarya and Abhishek fell in love while filming 'Umraao Jaan' in 2006 and in no time, Abhishek proposed to her. The couple is parents to a daughter named Aaradhya.
On Aishwarya Rai Bachchan's birthday, we have collated a few unseen and rare pictures of the superstar. Take a look:
Aishwarya Rai Bachchan looks mesmerising wearing the Miss World crown in THIS throwback picture. @aishwaryaraibachchan_arb @aishwarya.raibachchan_arb #aishwaryarai #aishwaryaraibachchan #aishwarya #aishwaryaraicannes #cannes #cannesfilmfestival #mostbeautifulgirlintheworld #aishwaryaraiforever #aishwaryaraiqueen #aishwaryaatcannes #aishwaryabeautyworld
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2007: A wedding beyond a fairy-tale! We are immensely thankful to Abhishek and Aishwarya for sharing these never before seen images from their Sangeet. Abu Sandeep not only designed the clothes, but they added their creative charm to the decor as well. The three months of joyous preparation for this event was a highly emotional and creatively satisfying time for the duo. It was a truly precious, personal and pleasant experience. In the picture above, Abhishek is matchlessly dapper in a blue silver brocade short Sherwani adorned with gota resham, stones and pearls, while Aishwarya exudes pure radiance in an embroidered pastel resham ghagra set that shone with sequins and stones along with a dupatta that was just as rich in details. Abhishek looks princely as ever and Aishwarya remains reminiscent of a goddess in all her bridal glory. The wedding was an epitome of glamour and grace and the memory of it remains fresh in our hearts. @bachchan @aishwaryaraibachchan_arb @amitabhbachchan #33YearsOfAJSK . . . #abujanisandeepkhosla #abujani #sandeepkhosla #journey #memories #milestones #highlights #anniversary #design #craftsmanship #original #couture #classic #handmade #handembroidery #fairytale #wedding #abhishekbachchan #aishwaryaraibachchan #brocade #resham #gota #sherwani #sequins #stones #ghaghra
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Happy birthday, Aishwarya Rai Bachchan!