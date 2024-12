குடும்ப கஷ்டம்... தந்தையின் தியாகம் - நிதிஷ்குமார் ரெட்டி கிரிக்கெட்டில் உச்சத்தை தொட்டது எப்படி?

Nitish Kumar Reddy Latest News Updates: இந்தியாவில் கிரிக்கெட் ஒரு மதம் என்பது பலரும் சொல்லக்கூடிய ஒன்றாகும். அந்தளவிற்கு கிரிக்கெட்டை கொண்டாடக்கூடிய, கிரிக்கெட் வீரர்களை தெய்வமாக கருதக்கூடியவர்கள் மற்ற நாடுகளை விட இந்தியாவில் அதிகமாகும். அப்படியிருக்க இந்தியாவில் இருந்து புதிது புதிதாக பல்வேறு நட்சத்திரங்கள் தோன்றிக்கொண்டே இருப்பார்கள். அதில் சிலர் நீண்ட காலத்திற்கு மிளிர்வார்கள். சிலர் குறுகிய காலத்திலேயே மறைந்துவிடுவார்கள்.

அப்படியிருக்க கடந்த ஐபிஎல் சீசனின் மூலம் ஒரு சிறிய நட்சத்திரமாக உருவெடுத்த நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, தற்போது இந்தியாவின் நம்பிக்கை நாயகனாக மாறியிருக்கிறார். வெறும் 21 வயதான இளம் வீரர் ஆஸ்திரேலியாவின் பிரம்மாண்டமான மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் அவரது முதல் டெஸ்ட் சதத்தை பதிவு செய்திருக்கிறார். ஆஸ்திரேலியாவில் 8ஆவது வீரராக களமிறங்கி அதிக ரன்களை அடித்தது மட்டுமின்றி, முதல் வீரராக சதத்தையும் பதிவு செய்திருக்கிறார்.

நம்பிக்கை நாயகன் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி

டி20 காலகட்டத்தில் ஒரு டி20 லீக் தொடரில் இருந்து இந்தியாவுக்கு விளையாட வந்த நிதிஷ் குமார் ரெட்டி இந்த இன்னிங்ஸில் 172 பந்துகளை சந்தித்து 10 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸர்கள் என 105 ரன்களை நிதிஷ் குமார் அடித்து இன்னும் ஆட்டமிழக்காமல் இருக்கிறார். இந்திய அணியை 221 ரன்களில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியபோது, நிதிஷ் குமார் - வாஷிங்டன் ஆகியோரின் பார்ட்னர்ஷிப்பே சற்று காப்பாற்றியிருக்கிறது எனலாம். இந்த ஜோடி 127 ரன்களை குவித்தது. இன்னும் இந்திய அணியின் கையில் 1 விக்கெட்டே இருக்கும் நிலையில், 116 ரன்கள் பின்னடைவில் உள்ளது.

அது ஒருபுறம் இருக்க, யார் இந்த நிதிஷ் குமார் ரெட்டி...? ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான இந்த டெஸ்ட் தொடரில் 6 இன்னிங்ஸ்களில் விளையாடி 284 ரன்களை குவித்து, சராசரியை 71.00 ஆக வைத்துள்ளார். டிராவிஸ் ஹெட்டை விட இந்த தொடரில் அதிக சராசரியை வைத்திருக்கிறார் நம்பர் 8இல் இறங்கும், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி. இந்தியாவின் 7 இன்னிங்ஸ்களில் 5இல் இவர்தான் அதிக ரன்களையும் அடித்துள்ளார். அப்படியிருக்க இவர் எங்கிருந்து தனது கிரிக்கெட் பயணத்தை தொடங்கி இந்த உயரத்தை அடைந்திருக்கிறார், இவரின் வளர்ச்சிக்கு பின் இருக்கும் காரணிகள் என்னென்ன என்பது குறித்து இங்கு காணலாம்.

ரூ.15 ஆயிரம் ஊக்கத்தொகை

நிதிஷ் குமார் ரெட்டி இந்திய அணியின் முன்னாள் விக்கெட் கீப்பர் மற்றும் முன்னாள் தேர்வுக்குழு உறுப்பினர் எம்எஸ்கே பிரசாத்தால் அடையாளம் காணப்பட்டவர். நிதிஷ் குமாரின் தந்தை முத்யாலா ரெட்டி சிறுவயதிலேயே தனது மகனை எம்எஸ்கே பிரசாத்திடம் அழைத்து வந்துள்ளார். அங்கு நிதிஷ் குமாரிடம் சில கேள்விகளை கேட்டும், வலைப்பயிற்சியில் அந்த சிறுவனின் ஷாட்டை பார்த்தும் அவருக்கு பயிற்சி அளிக்க வேண்டும் என எம்எஸ்கே பிரசாத் முடிவெடுத்தாராம்.

The Reddy family has been a bundle of emotions today. Witness the magical moment as they embrace Nitish after he wowed the world with his extraordinary maiden Test century at the MCG.

A day etched in memories… pic.twitter.com/uz9mrASuRm

— BCCI (@BCCI) December 28, 2024