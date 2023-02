Electricity Bill: घर की छत पर लगवा लें ये पैनल, फिर कभी नहीं आएगा बिजली बिल; सरकार भी देगी मदद

How to get Subsidy on Solar Panel: बढ़ती महंगाई ने घर का बजट बिगाड़ कर रख दिया है और गर्मियां आने के बाद बिजली का बिल भी बढ़ने वाला है. अगर आप इस समस्या निजात पाना चाहते हैं तो हम आपको एक आसान उपाय बता रहे हैं, जिसके जरिए बिजली का बिल जीरो कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने घर की छत पर सोलर पैनल (Solar Panel) लगवाना होगा. इसके लिए सरकार भी आपकी मदद करेगी और इसमें सब्सिडी (Solar Panel Subsidy) दी जाएगी. बता दें कि सरकार ग्रीन एनर्जी (Green Energy) को बढ़ावा देने के लिए सोलर पैनल पर सब्सिडी दे रही है.

सबसे पहले पता करें कितनी बिजली की है जरूरत

सोलर पैनल (Solar Panel) लगवाने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर में खर्च होने वाली बिजली की जरूरतों का पता लगाना होगा, जिससे पता चल सके कि आपको रोजाना कितनी यूनिट बिजली की जरूरत है. इसके बाद जरूरत के हिसाब से ही सोलर पैनल लगवाना होगा. आमतौर पर एक घर में रोजाना 6-8 यूनिट बिजली की जरूरत होती है, जिससे घर में 2-3 पंखे, एक फ्रिज, एक टीवी, एक पानी का मोटर और 6-8 एलईडी लाइट चलाई जा सकती हैं.

6-8 यूनिट खपत के लिए 2 किलोवाट का सोलर पैनल

अगर, किसी घर में रोजाना 6-8 यूनिट बिजली की खपत है तो इसके लिए 2 किलोवाट का सोलर पैनल (Solar Panel) लगवाना पड़ेगा. इसके लिए घर की छत पर 4 सोलर पैनल लगाना होगा, जिसके जरिए रोजाना 6-8 यूनिट तक बिजली पैदा की जा सकती है.

सोलर पैनल लगवाने में कितना आएगा खर्च?

2 किलोवाट का सोलर पैनल (Solar Panel) लगवाने का खर्च करीब 1.2 लाख रुपये आता है, जिस पर सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जाती है. सोलर पैनल की लाइफ करीब 25 साल होती है यानी अगर आपने एक बार सोलर पैनल लगवा लिया तो बिजली का बिल जीरो हो जाएगा.

सोलर पैनल पर सरकार कितना देगी सब्सिडी?

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New & Renewable Energy) ने सोलर रूफटॉप योजना की शुरुआत की है और इसके तहत सरकार की तरफ से 40 फीसदी तक की सब्सिडी दी जाती है. ऐसे में अगर 2 किलोवाट का सोलर पैनल (Solar Panel) लगवाते हैं तो सरकार की तरफ से 48 हजार रुपये तक सब्सिडी मिलेगी. यानी आपको 72 हजार रुपये खर्च करने होंगे.

