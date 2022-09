Indian Railways: ट्रेन में खाना खाने वालों के लिए बड़ी खबर! रेलवे ने नवरात्रि में शुरू की खास सुविधा, सुनकर खुश हो जाएंगे आप...

Indian Railways: इस नवरात्रि (navratri 2022) अगर आप भी ट्रेन में सफर करने जा रहे है या फिर आपने पहले से अपना टिकट करा रखा है तो आपके लिए काफी राहत की खबर है. रेलवे की ओर से यात्रियों के लिए स्पेशल व्रत की थाली की सुविधा दी जा रही है यानी इस बार ट्रेन में सफर करने पर आपको आसानी से व्रत का खाना मिल जाएगा. रेलवे विभाग ने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है.

रेलवे विभाग ने किया ट्वीट

इंडियन रेलवे ने ट्वीट में लिखा है कि नवरात्रि के शुभ त्योहार पर भारतीय रेल आपके लिए व्रत की थाली की सुविधा लेकर आया है. 26.09.22 से 05.10.22 तक आपको ट्रेन में व्रत का एक विशेष मेनू मिलेगा.

During the auspicious festival of Navratri, IR brings to you a special menu to satiate your Vrat cravings, being served from 26.09.22 - 05.10.22.

Order the Navratri delicacies for your train journey from 'Food on Track' app, visit https://t.co/VE7XkOqwzV or call on 1323. pic.twitter.com/RpYN6n7Nug

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) September 25, 2022