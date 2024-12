जेल से बाहर आए अल्लू अर्जुन.. गाड़ी में बैठ घर के लिए हुए रवाना; बेल मिलने के बाद भी जेल में बितानी पड़ी रात

Allu Arjun Released From Jail: साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को शुक्रवार उनके घर से गिरफ्तार किया गया था. उनको 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में उनकी हालिया रिलीज फिल्म 'पुष्पा 2' की स्क्रीनिंग के दौरान मची भगदड़ में एक 32 साल की महिला रेवती की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, उनको कोर्ट से बीते दिन ही बेल मिल गई थी, लेकिन बावजूद इसके उनको एक रात जेल में बितानी पड़ी. फिलहाल उनके फैंस के लिए गुड न्यूज ये है वो जेल से बाहर आ चुके हैं.

सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिनमें वो रिहाई के बार पहली बार नजर आ रहे हैं. दरअसल, वीडियो में अल्लू अपनी गाड़ी में बैठे हैं और अब घर की ओर जाते नजर आ रहे हैं. जहां से बीते दिन उनको गिरफ्तार किया गया था. वीडियो में अल्लू कल वाले कपड़ों में ही नजर आ रहे हैं. उन्होंने व्हाइट हुडी के साथ लोअर कैरी कर रखा है. वीडियो में अल्लू गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे नजर आ रहे हैं. साथ ही उन्होंने अपना एक हाथ अपने मुंह के पास रखा हुआ है और थोड़े गंभीर नजर आ रहे हैं.

He was taken to Chanchalguda Central Jail yesterday after a Court sent him to a 14-day remand. Later, he was granted interim bail by Telangana High Court on a personal bond of Rs 50,000. pic.twitter.com/Xqu3KpBAt6

रिहाई के बाद पहली बार दिखे अल्लू

उनके इस वीडियो के सामने आने के बाद उनके फैंस राहत की सांस ले रहे हैं. इतना ही नहीं, उनकी गिरफ्तार के बाद उनके फैंस ने जेल के बाहर प्रदर्शन भी किया था और उनकी लगातार उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे. इसी बीच उनके वकील अशोक रेड्डी ने हैदराबाद की जेल अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए बताया कि तेलंगाना हाईकोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंट को तुरंत रिहाई का आदेश दिया था, लेकिन तुरंत ही उस आदेश का पालन नहीं किया गया. अशोक रेड्डी ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला साफ था, फिर भी रिहाई में देरी हुई.

#WATCH | Hyderabad, Telangana: Actor Allu Arjun's lawyer Ashok Reddy says, " They received an order copy from High Court but despite that, they didn't release the accused (Allu Arjun)...they will have to answer...this is illegal detention, we will take legal action...as of now he… pic.twitter.com/1RgdvA4BK4

— ANI (@ANI) December 14, 2024